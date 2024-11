GNW-Adhoc: Exterro erweitert Führungsteam zur Beschleunigung des Wachstums auf dem Markt für Datenrisikomanagement

^PORTLAND, Oregon, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., der führende

Anbieter von Software für das Datenrisikomanagement, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein erstklassiges Führungsteam mit der Ernennung von Jim Cox zum Chief Revenue Officer und John Vincenzo zum Chief Marketing Officer weiter ausbaut. Diese strategischen Neueinstellungen sind wichtige Ergänzungen des Managementteams, das sich auf die schnelle Skalierung des Unternehmens konzentriert, um von dem schnell wachsenden Markt zu profitieren. ?Ich freue mich sehr, sowohl Herrn Cox als auch Herrn Vincenzo bei Exterro willkommen zu heißen, da wir ein branchenführendes Markteinführungsteam aufbauen, das unser preisgekröntes Produkt- und Innovationskonzept ergänzt", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. ?Herr Vincenzo und Herr Cox sind dafür bekannt, hocheffiziente und produktive Teams zu bilden, die die Erwartungen übertreffen. Wir werden weiterhin in einen kundenorientierten Ansatz sowohl bei der Technologie als auch bei unseren Markteinführungsteams investieren. Wir sind bereit, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere internen und die Ressourcen unserer Partner voll auszuschöpfen, um sicherzustellen, dass wir aus der großen Dynamik, die wir aufgebaut haben, Kapital erzielen können." Als erfolgreicher, dynamischer Vertriebsleiter hat Herr Cox mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, außergewöhnliches Wachstum zu fördern, indem er Vertriebsteams aufbaut, die sich auf die Ausführung konzentrieren und hervorragende Partnerschaften pflegen. Während seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit im Bereich der Cybersicherheit hat Herr Cox ein Netzwerk von CISOs und Beziehungen zu Führungskräften aufgebaut, die dem Unternehmen Proofpoint dabei halfen, in nur sechs Jahren von 100 Mio. auf 1,4 Mrd. USD zu wachsen. Als CRO bei Exterro wird ein Schlüsselbereich der verstärkte Fokus und die Ausweitung der Partnerprogramme des Unternehmens sein: ?Für Exterro ist es jetzt an der Zeit, diese beträchtliche Marktchance zu ergreifen", so Cox. ?Wir bieten die einzige Plattform, die Rechtsteams, Cybersicherheitsexperten und Führungskräften eine integrierte Lösung für E-Discovery, digitale Forensik, Cybersicherheits-Compliance sowie Datenschutz, Governance und Sicherheit bietet. Ich freue mich, dass wir unser Wachstum durch die Ausweitung des Plattformvertriebs beschleunigen können, und zwar nicht nur auf dem Markt, sondern auch bei unserem umfangreichen Kundenstamm." John Vincenzo hat Marketingteams von börsennotierten und privaten Technologieunternehmen geleitet und ihnen dabei geholfen, ihre Markteinführungsbemühungen auf ein neues Niveau zu heben. Er hat die letzten mehr als 25 Jahre in der Technologiebranche verbracht, zuletzt bei Cybersicherheitsunternehmen wie dem privaten Unternehmen Nozomi Networks, Silver Peak (von HPE/Aruba Networks übernommen) im Bereich Software-defined Wide Area Networking (SD-WAN) und dem globalen Netzwerkführer 3Com (von HP übernommen). In jedem Fall hat er dazu beigetragen, den allgemeinen Bekanntheitsgrad zu steigern und das Umsatzwachstum zu fördern. Als CMO wird Herr Vincenzo dafür verantwortlich sein, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen, damit er dem Erfolg des Unternehmens auf dem Markt entspricht. Er wird auch dazu beitragen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, indem er eng mit den Vertriebsteams und dem Partnerökosystem von Exterro zusammenarbeitet. ?Exterro ist vielleicht das bestgehütete Geheimnis in der Branche, und das müssen wir ändern", fügte Vincenzo hinzu. ?Es ist erstaunlich, welches Wachstum und welchen Grad an technologischer Innovation das Unternehmen bereits erreicht hat. Ich freue mich auf die Gelegenheit, der Welt unsere Geschichte zu erzählen und den Kunden zu helfen, den Wert und die Rendite ihrer Investitionen zu verstehen, die sie durch den Einsatz der Plattform für Datenrisikomanagement von Exterro erzielen können. Kein Unternehmen hilft Organisationen besser dabei, Daten zu schützen, Risiken zu minimieren und sicherere digitale Umgebungen zu schaffen, als Exterro, und wir werden es uns zur Aufgabe machen, unsere Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit in der Welt hervorzuheben." Exterro hat von Anfang an einen ganzheitlichen und integrierten Ansatz für Datenrisiken verfolgt und ist das erste und einzige Unternehmen, das eine KI- gestützte Technologieplattform einsetzt, um Datenrisiken auf umfassende und integrierte Weise zu bewerten und zu mindern. Je mehr wir über Datenrisiken erfahren - durch Datenschutzbestimmungen, Rechtsstreitigkeiten, Datenschutzverletzungen und Cybersicherheitsvorfälle, Data Governance und Compliance-Herausforderungen - desto mehr erkennen wir, dass sie nicht isoliert betrachtet werden können. Sie sind miteinander verbunden und voneinander abhängig und müssen mit einer einheitlichen Plattform für das Datenrisikomanagement ganzheitlich bewertet und behandelt werden. Über Exterro, Inc. Exterro ermöglicht es Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungstechnische Ergebnisse zu erzielen, während sie gleichzeitig Geld sparen und die Auswirkungen von Datenrisiken minimieren. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung und Workflow- Optimierung nutzt und eine der ersten, die verantwortungsvolle KI einsetzt, um Anwendern Einblick in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsgeschäften, digitalen Ermittlungen, Cybersicherheitsmaßnahmen, Compliance und Data Governance zu geben. Tausende von Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/). Presseanfragen: Hazel Ramirez 570-975-9261 hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com) °