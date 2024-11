GNW-Adhoc: Olon ist bereit für die Produktion in der neuen Anlage für hoch starke Wirkstoffe

^MAILAND, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon, ein Arzneimittelhersteller und

globales CDMO-Unternehmen, bestätigt den Zeitplan für den Bau seiner neuen Produktionsanlage für hoch starke Wirkstoffe in Rodano (Mailand) und bestätigt, dass die Installation und Validierung des neuen Kleinproduktionsbereichs innerhalb der Anlage bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Installation der Großproduktionsanlage wird ebenfalls in Kürze abgeschlossen und die Fertigstellung ist für Januar 2025 geplant. Die großtechnische Produktionslinie wird vollständig in die kleintechnische Produktionslinie integriert. Diese neue Anlage ist speziell für die Herstellung von Payloads, Linker-Payloads und hoch starke pharmazeutischen Wirkstoffen konzipiert und bereits für die GMP-konforme Kleinproduktionslinie bereit. Neben modernster Ausstattung, die einen Betrieb auf höchstem Kontrollniveau ermöglicht, verfügt die Anlage über eine eigene Abteilung für Qualitätskontrolle sowie über Lagerbereiche für Wirkstoffe. ?Es handelt sich um eine neue Linie, die nicht nur hinsichtlich des technologischen Standards der Produktionsanlagen und des Designs hochmodern ist, sondern auch durch das Konzept einer echten ?Fabrik in der Fabrik", das einen eigenen Lagerbereich sowie eine Abteilung für Qualitätskontrolle umfasst. Dies ermöglicht eine sichere und einfache Handhabung hochaktiver Moleküle und reduziert das Risiko von Kontaminationen", erklärt Marcello Buson, Head of Global Operations der Olon Group. Der Bereich ist außerdem mit einer HPLC-Aufbereitungsanlage für die Produktreinigung und einem Lyophilisator für die anschließende Isolierung ausgestattet und verfügt über ein breites Spektrum an analytischen Instrumenten. Olon, das über langjährige Erfahrung mit hoch starken pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) verfügt, kündigte im Mai 2023 eine Investition von 25 Millionen Euro in eine neue Anlage für hoch starke Wirkstoffe in seinem Werk in Rodano (Mailand, Italien) an. Das neue Projekt sieht den Bau eines komplett neuen Gebäudes vor, in dem ein zweiter ?Bereich" mit der Produktionsanlage, der Qualitätskontrolle, der Forschung und Entwicklung sowie allen Nebenanlagen untergebracht werden soll. www.olonspa.com / Linkedin (https://www.linkedin.com/company/948382/admin/feed/posts/) @Olon Medienkontakt Sabrina Spina sspina@olonspa.it - Mobil: 338.6674289 °