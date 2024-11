IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Die Al Salam Bank meldet die Einführung von ASB Capital, einer neuen Vermögensverwaltungsgesellschaft im DIFC, mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden USD

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Die Al Salam Bank meldet die Einführung von ASB Capital, einer neuen Vermögensverwaltungsgesellschaft im DIFC, mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden USD

MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 4. November 2024 / Die Al Salam Bank, die größte islamische Bank in Bahrain, gibt die Einführung von ASB Capital bekannt, einer neu etablierten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Kategorie 3A mit Zulassung der Dubai Financial Services Authority (DFSA). ASB Capital hat seine Firmenzentrale im Dubai International Finance Centre (DIFC) und steht mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden USD kurz vor dem offiziellen Start.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77347/BahrainEDB2_110424_DEPRcom.001.png

Dazugehöriges Bild

Die Ankündigung erfolgte am Rande des Gateway Gulf Investment Forum, das am 3. und 4. November 2024 im Königreich Bahrain stattfand.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77347/BahrainEDB2_110424_DEPRcom.002.jpeg

Dazugehöriges Bild

ASB Capital wird eine diversifizierte Plattform für private und institutionelle Vermögensverwaltung (Wealth- und Asset-Management) einführen, die den Zugang zu Anlagemöglichkeiten vereinfacht, die traditionell institutionellen Investoren vorbehalten sind; dies erfolgt durch eine fortschrittliche Produktsuite, die hochmoderne Wealthtech-Lösungen umfasst. Mit vier unterschiedlichen Bereichen - öffentliche Märkte, private Märkte, Investmentbanking und Platzierung - ist ASB Capital gut aufgestellt, um eigenkapitalstarken Privatpersonen, Family Offices, Kapitalgesellschaften und institutionellen Kunden in der gesamten Region des Nahen Ostens und von Afrika (MEA) sowie darüber hinaus umfassende Investmentlösungen zu bieten.

ASB Capital ist eine exklusive Partnerschaft mit einem der weltweit größten Asset-Manager eingegangen, um den Märkten einen spezialisierten globalen Aktienfonds anzubieten. Außerdem wird ASB Capital mit der Einführung einer Suite passiver Investmentprodukte in exklusiver Kooperation mit einem führenden globalen ETF-Anbieter in den Bereich Exchange Traded Funds (ETF) einsteigen. Zudem plant ASB Capital, in Zusammenarbeit mit etablierten Partnern Privatmarktprodukte anzubieten, etwa Private Equity, Risikokapital, Immobilien und weitere innovative Angebote. Diese Partnerschaften und Investmentlösungen unterstreichen das Bestreben von ASB Capital, sich zu einem umfassenden Finanzlösungsanbieter für die Region MEA zu entwickeln.

Der solide regionale Fokus von ASB Capital trägt der wachsenden Nachfrage nach spezialisierten Vermögensverwaltungs- und Beratungsleistungen Rechnung. Nachdem sich die Gesellschaft in der Region MEA bereits zwei aktive Investmentbanking-Mandate auf Verkaufsseite sichern konnte, ist sie gut aufgestellt, um einzigartige Beratungsleistungen und Know-how auf einem der weltweit dynamischsten Märkte anzubieten.

Als Teil der Al Salam Bank Group kann ASB Capital durch seine Stellung von Synergien in den Bereichen Banking, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen profitieren, welche die Bestrebungen der Gruppe in der Region MEA ergänzen. ASB Capital ist strategisch auf die langfristigen Wachstumsziele der Bank ausgerichtet und verfolgt das Ziel, die sich stetig verändernde Finanzlandschaft der Region für den Aufbau eines nachhaltigen Asset-Management-Geschäfts zu nutzen. ASB Capital Services, die operative Basis von ASB Capital mit Sitz in Bahrain, ist darauf ausgerichtet, wirtschaftliches Wachstum zu unterstützen und den Status von Bahrain als Zentrum für islamisches Finanz- und Vermögensmanagement zu stärken.

ASB Capital wird in seinem Bestreben, zu einem der Top-10-Vermögensverwalter der Region zu avancieren, sein verwaltetes Vermögen weiter erhöhen und eine Spitzenmarke für Asset- und Wealth-Management aufbauen sowie die neuesten Investmentlösungen integrieren, um die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen.

Rafik Nayed, Group CEO der Al Salam Bank und Managing Director von ASB Capital, erklärte dazu wie folgt: Die Einführung von ASB Capital ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, den Kunden umfassende und marktführende Finanzlösungen anzubieten. ASB Capital wurde geschaffen, um die Operationen und die Ertragsströme der Al Salam Bank zu diversifizieren und eine kapitaleffiziente Roadmap für die regionale Expansion bereitzustellen. Die exklusiven Partnerschaften und Kooperationen in den Bereichen Fonds und ETF sind früh erreichte Meilensteine, die für unser Bestreben stehen, neue Standards für regionale Asset- und Wealth-Managementangebote zu setzen.

Ansprechpartner:

Ahmed Bin Jamal

+973 17133573

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77347

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77347&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.