OTS: SKC / Die hannoversche Top-Management Beratung SKC wird von der ...

Die hannoversche Top-Management Beratung SKC wird von der britischen MAP Group übernommen / Ziel ist ein europäischer Beratungschampion für die Pharma- und Biotech-Industrie Cambridge, GB, und Hannover (ots) - Die MAP Group, ein europaweit tätiges strategisches Beratungsunternehmen für Pharma- und Biotechnologie-Klienten mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und den BeNeLux-Staaten, gab heute die Übernahme der SKC Beratungsgesellschaft mbH, einer strategischen Beratungsfirma mit Sitz in Hannover, bekannt. SKC wurde 2005 gegründet und ist das führende deutsche Beratungsunternehmen für Market Access, Preisgestaltung und Kostenerstattung von innovativen Medikamenten. Es unterstützt Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Digital-Health-Unternehmen bei komplexen strategischen Fragestellungen. Mit der Übernahme entsteht ein europaweit agierendes Unternehmen, das seine Klienten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Forschung und Entwicklung über die Zulassung bis hin zur Preisgestaltung und strategischen Kommunikation unterstützt. Steve Glass, CEO der MAP Group, kommentiert: "Mit der Aufnahme des erfahrenen und talentierten Teams von SKC kommen wir unserem Ziel näher, den Zugang von Patienten zu lebensverändernden Therapien in Europa und darüber hinaus sicherzustellen. Da die Auswirkungen des sich schnell nähernden EU-weiten Nutzenbewertungsverfahrens immens sein werden, ist diese Übernahme ein wichtiger Schritt, um unsere europaweite Präsenz weiter auszubauen und unsere Kunden in einem sich ständig verändernden Umfeld mit einer globalen Perspektive und entscheidender lokaler Expertise zu unterstützen." Prof. Dr. Matthias P. Schönermark, Mitbegründer von SKC, bemerkt: "Der Beitritt zur MAP Group bietet neue spannende Möglichkeiten, unsere einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen und den Wert für unsere gemeinsamen Klienten durch eine erweiterte geografische Abdeckung zu steigern. Die Zusammenführung der Talente und Fähigkeiten der beteiligten Unternehmen wird den Zugang von Patienten zu therapeutischen Lösungen in ganz Europa und perspektivisch weltweit erleichtern. Wir haben jetzt die perfekte Grundlage, um einen europäischen Market Access Champion zu entwickeln." Prof. Schönermark und Heike Kielhorn-Schönermark werden in das Executive Leadership Team der MAP Group berufen. Die Strategie der Gruppe besteht darin, ihr Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Fähigkeiten sowie ihre geografische Reichweite durch die Akquisition von Experten und Unternehmen weiter auszubauen. Über die MAP Group Die MAP Group ist Europas größte unabhängige, spezialisierte Unternehmensberatung für Pharma und Biotechnologie. Ihre einzigartigen Fähigkeiten ermöglichen es ihren Klienten, sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu innovativen, lebensverändernden Gesundheitslösungen haben und dass der Wert ihres jeweiligen Produktportfolios maximiert wird. Die Gruppe erleichtert den Zugang zu Medikamenten und Medizintechnik in der komplexen medizinischen, regulatorischen, HTA- und Kostenträgerlandschaft Europas. Die MAP Group bietet eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Beratungsprodukten und -dienstleistungen über den gesamten Entwicklungspfad bis hin zur Vermarktung, zusammen mit einer Online-Mitgliederplattform, die einer Vielzahl internationaler Pharma- und Biotechnologieunternehmen ununterbrochenen Zugang zu Experten sowie eine umfangreiche und einzigartige Datenbank, eine Reihe von Tools und wertvolle Inhalte bietet. Die MAP Group hat ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich und verfügt über weitere europäische Standorte, von denen aus sie ihre Produkt- und Dienstleistungspalette Kunden auf der ganzen Welt anbietet. Sie wird von Kester Capital unterstützt. Über die SKC Beratungsgesellschaft mbH SKC wurde 2005 aus dem Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) von Univ.-Prof. Dr. med. Matthias P. Schönermark und Heike Kielhorn gegründet. Beide waren vorher erfahrene Berater der Boston Consulting Group. SKC berät vom Standort Hannover mit mehr als 40 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führende innovative, globale Unternehmen der Life Science Industrie.