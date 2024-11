Sentix: Konjunkturstimmung steigt erneut

LIMBURG (dpa-AFX) - Die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum haben sich im November erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg auf minus 12,8 Punkte von zuvor minus 13,8 Zähler, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten einen etwas höheren Anstieg auf minus 12,6 Punkte erwartet. Eine positivere Einschätzung der aktuellen Lage sorgte für die bessere Stimmung, während die Erwartungen an die weitere Entwicklung unverändert eingeschätzt wurde.

Aus der Datenlage kann weiter keine Trendwende abgeleitet werden, heißt es in der Mitteilung von Sentix. Obwohl sich der Unterindikator für Deutschland erneut verbessert hat, bleibt die größte europäische Volkswirtschaft weiter "das Sorgenkind für die gesamte Eurozone".

An den Finanzmärkten wird die Konjunkturumfrage von Sentix beachtet, weil sie früh im Monat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage von Sentix wurde vom 31. Oktober bis 2. November unter 1.066 Investoren durchgeführt, davon 178 institutionelle Anleger./jkr/stk