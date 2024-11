TAGESVORSCHAU: Termine am 5. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport Q3-Zahlen (10.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Krones, Q3-zahlen (13.00 h Analystencall) 07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (11.00 h Analystencall) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen 13:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA und VDIK - Pkw-Zulassungen 10/24 CHE: Adecco, Q3-Zahlen GRC: National Bank of Greece, 9Monatszahlen ITA: Ferrari, Q3-Zahlen USA: Yum! Brands, Q3-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/24 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 10/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/24 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 9/24 16:00 USA: ISM Services Index 10/24 SONSTIGE TERMINE CHN: Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) DEU: Dritte Tarifverhandlung der IG Metall Mitte für rund 20.000 Beschäftigte in Thüringen, Jena 10:00 DEU: Future Sustainability Week des Tagesspiegels, Berlin + 10.30 Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke + 17.05 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 13:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Präsidenten von Somalia, Hassan Sheikh Mohamud + 14.00 Pk Bundeskanzler Scholz und der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud 14:00 DEU: «Global energy & climate trends: navigating key uncertainties - Deutsche Vorstellung des IEA World Energy Outlook & Energy Technology Perspectives 2024» mit Impulsrede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und IEA-Exekutivdirektor, Fatih Birol, Berlin 15:00 DEU: Vorab-Pk anlässlich der Energieminister-Konferenz, Kiel 15:30 DEU: Beginn 28. Automotive Forum Zwickau, Zwickau BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel Die Ministerinnen und Minister wollen neue Regeln zur Mehrwertsteuer beschließen - etwa um Betrug zu bekämpfen sowie zur Unterstützung von Unternehmen und zur Förderung der Digitalisierung. Darüber hinaus will der Rat wird den Betrag für die internationale Klimaschutzfinanzierung 2023 veröffentlichen. + 13.45 Uhr Pk USA: Präsidentenwahl in den USA

