dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger vorsichtig vor US-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Am Wahltag in den USA mangelt es den Anlegern an Risikobereitschaft. Am Vortag war der Dax wieder unter Druck geraten wegen der Wahl-Unsicherheit. Der Dax dürfte nun wenig bewegt, aber mit positivem Vorzeichen in den Tag starten. Der Broker IG taxierte ihn gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,1 Prozent höher auf 19.167 Punkte. "In den USA stehen die Wahlen an und Anleger müssen auf möglicherweise erhebliche Marktbewegungen vorbereitet sein", schrieben die Experten der Schweizer Bank UBS am Vorabend. Sie sind der Meinung, dass durch möglicherweise übertriebene Reaktionen wieder Chancen für Anleger entstehen, die Portfolios auf längere Sicht neu aufzustellen. Dies gelte für Aktien, vor allem in den USA, aber auch für China, Anleihen und Gold. In einem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen will die Demokratin Kamala Harris (60) die erste Präsidentin der USA werden, während der Republikaner Donald Trump (78) ein zweites Mal ins Weiße Haus einziehen will. Dabei zählt besonders in den sieben "Swing States" jede Stimme - jene Bundesstaaten, in denen mal die eine, mal die andere Partei gewinnt. Es gilt als wahrscheinlich, dass es länger dauern könnte, bis ein finales Ergebnis feststeht.

USA: - VERLUSTE - Vor Beginn der US-Präsidentschaftswahl haben die Börsen in New York am Montag nachgegeben. Anleger wollten vor dem Großereignis offenbar kein unnötiges Wagnis mehr eingehen. Die Wahl findet am Dienstag statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Mit der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht am Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis in dieser Woche auf dem Programm. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag mit einem Minus von 0,61 Prozent auf 41.794,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 5712,69 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,35 Prozent auf 19.963,60 Zähler. "Es herrscht Unsicherheit und Nervosität unter den Anlegern, obwohl die Situation für die Börse keine schlechte ist", kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets mit Blick auf die bevorstehende US-Wahl. Der Gewinner der Wahl erbe eine Volkswirtschaft, die zwar schwächele, aber weiter wachse - angetrieben von den Verbrauchern, die trotz jahrelanger hoher Preise und Zinssätze weiterhin konsumierten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Bestimmendes Thema ist die US-Präsidentschaftswahl. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um rund 2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um 1,4 Prozent. Moderate Verluste gab es in Südkorea und Australien.

DAX 19147,85 -0,56% XDAX 19128,94 -0,40% EuroSTOXX 50 4852,10 -0,53% Stoxx50 4340,12 -0,48% DJIA 41794,60 -0,61% S&P 500 5712,69 -0,28% NASDAQ 100 19963,60 -0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,78 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0879 0,03% USD/Yen 152,30 0,10% Euro/Yen 165,68 0,13% Bitcoin/USD 68.590 772

ROHÖL:

Brent 75,02 -0,06 USD WTI 71,40 -0,07 USD

/mis