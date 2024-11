EQS-News: meinSolardach.de GmbH steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2024 von 0,8 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro

EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

meinSolardach.de GmbH steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2024 von 0,8 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro



Frankfurt am Main, 5. November 2024 – Die meinSolardach.de GmbH, ein spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen, blickt auf ein starkes 1. Halbjahr 2024 zurück. Mit 3,8 Mio. Euro konnte der Vorjahresumsatz von 0,8 Mio. Euro um rund 374 % gesteigert werden. Diese positive Umsatzentwicklung spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und die hohe Nachfrage nach den Solar-Dachlösungen wider. Zusätzlich zum signifikanten Umsatzwachstum gelang es, die Personalkosten von 0,5 Mio. Euro auf 0,3 Mio. Euro zu senken, was zur Steigerung der Effizienz und zur Stabilisierung der Finanzlage beigetragen hat. Dadurch konnte insgesamt ein leicht positives Nachsteuerergebnis von 7 Tsd. Euro (Vorjahr: -0,5 Mio. Euro) erzielt werden.

Die Basis für diesen Erfolg sind vor allem die präzise und termingerechte Abarbeitung von Kundenprojekten sowie die Optimierung der Vertriebsorganisation, was die Marktdurchdringung und Kundenzufriedenheit nachhaltig verbessert hat. Ein zusätzlicher Erfolgsfaktor war die weitere Optimierung des Standortnetzes, wodurch meinSolardach.de die Ressourcen effizienter nutzen und näher am Kunden agieren kann. Dank dieser strategischen Maßnahmen sieht sich das Unternehmen gut gerüstet, um das Wachstum konsequent fortzusetzen und seinen Beitrag zur Energiewende in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet meinSolardach.de, den Vorjahresumsatz von 2,1 Mio. Euro mehr als zu verdreifachen auf ca. 6,6 Mio. Euro.

Der Halbjahresabschluss 2024 steht unter www.meinSolardach.de/ir zum Download zur Verfügung.

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums bietet meinSolardach.de derzeit über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383GT7) zur Zeichnung an. Der meinSolardach.de Bond mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro ist mit einem attraktiven Festzins von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren bei halbjährlicher Auszahlung ausgestattet.

Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029:

Emittentin meinSolardach.de GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 10 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A383GT7 / A383GT Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.meinSolardach.de/ir Valuta 27. September 2024 Laufzeit 5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025) Rückzahlungstermin 27. September 2029 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 27. September 2028 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt:

Jasmin Albiez

meinSolardach.de GmbH

Tel.: +49 (0) 761-600 530 13

E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0) 89-889 690 625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: meinSolardach.de GmbH Weserstraße 40 60239 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)761 60050 - 70 E-Mail: info@meinsolardach.de Internet: www.meinsolardach.de ISIN: DE000A383GT7 WKN: A383GT EQS News ID: 2022929

