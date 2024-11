GNW-Adhoc: Burckhardt Compression verzeichnet erneut starkes Wachstum und steigert Profitabilität

^* Burckhardt Compression erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024

starke Resultate: * Bestellungseingang mit CHF 615.2 Mio. um 5.8 % höher gegenüber dem Vorjahr * Umsatz von CHF 436.8 Mio. um 7.1 % höher gegenüber dem Vorjahr * Steigerung der Bruttomarge von 26.7 % auf 29.3 % * Steigerung der EBIT-Marge von 11.0 % auf 11.8 % * Betriebsergebnis (EBIT) mit CHF 51.7 Mio. um 15.2 % höher gegenüber dem Vorjahr * RONOA mit 28.6 % auf Vorjahresniveau * Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt: * Umsatz zwischen CHF 1.0 Mrd. und CHF 1.1 Mrd. * EBIT-Marge auf ähnlichem Niveau wie im Geschäftsjahr 2023 * Nachhaltigkeitsfahrplan auf Kurs: * Neue Anwendungen in Bereichen der Energietransition * Starke Zunahme der Nutzung von erneuerbarem Strom WINTERTHUR, Schweiz, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Burckhardt Compression verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ein starkes Wachstum bei Bestellungseingang, Umsatz und Betriebsergebnis. Die Gruppe stellt ihre operative Stärke und gute Wettbewerbsposition in Märkten die sich in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft entwickeln unter Beweis. «Beide Divisionen haben erfolgreich den Umsatz gesteigert und die Profitabilität verbessert. Diese starke Leistung inmitten anhaltender makroökonomischer Herausforderungen unterstreicht die Resilienz der Gruppe und das herausragende Engagement unserer Mitarbeitenden», so Fabrice Billard, CEO von Burckhardt Compression. Deutliches Wachstum bei Bestellungseingang, Umsatz, Betriebsgewinn und Nettogewinn Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 baute Burckhardt Compression mit einem starken Bestellungseingang von CHF 615.2 Mio. den Auftragsbestand aus, was einem Zuwachs von 5.8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde erneut durch den stärkeren Schweizer Franken belastet und belief sich währungsbereinigt auf 6.4 %. Das starke Umsatzwachstum von 7.1 % auf CHF 436.8 Mio. (währungsbereinigt 7.7 %) reflektiert den deutlichen Anstieg der Auslieferungen in der Systems Division und die Umsatzsteigerung in der Services Division. Beide Divisionen steigerten die Bruttomarge auf insgesamt 29.3 % (Vorjahr: 26.7 %). Der sich daraus ergebende Bruttogewinn von CHF 127.9 Mio. liegt um 17.4 % über dem Vorjahreszeitraum. Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand erhöhte sich um CHF 0.5 Mio. auf CHF 13.8 Mio. (3.2 % des Umsatzes), da Burckhardt Compression weitere innovative Lösungen für die Märkte Schifffahrt, Wasserstoffmobilität und -energie sowie für digitale Produkte und Services entwickelt. Das konsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 15.2 % auf CHF 51.7 Mio., was zu einer höheren EBIT-Marge von 11.8 % führte (Vorjahr: 11.0 %). Mit leicht höheren Finanzaufwendungen gegenüber dem Vorjahr und einer tieferen Steuerquote von 24.8 % (Vorjahr: 25.3 %) stieg der Nettogewinn der Gruppe auf CHF 37.2 Mio. (+14.8 % gegenüber dem Vorjahr). Darüber hinaus nutzt die Gruppe die Hebelwirkung auf ihrem Anlagevermögen weiterhin wirksam zur Wertschöpfung. Dies belegt die hohe Rendite auf dem Nettobetriebsvermögen (RONOA) von 28.6 %, die deutlich über der Prognose des Mittelfristplans von >25 % liegt. Auf der Finanzierungsseite wurde die am 30. September 2024 fällige Anleihe über CHF 100 Mio. erneuert und auf CHF 150 Mio. erhöht. Endmärkte der Systems Division wachsen wieder, getrieben durch Energie- Megatrends Nach einem Jahr der Normalisierung entwickelte sich der Gesamtmarkt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 positiv, getrieben durch den globalen Bedarf an mehr Energie, verbunden mit dem BIP-Wachstum und der laufenden Energietransition. Vor diesem Hintergrund erzielte die Systems Division den starken Bestellungseingang von CHF 452.8 Mio., was einem Wachstum von 10.6 % entspricht (11.2 % währungsbereinigt). Insbesondere die Nachfrage nach Hyper- Kompressoren blieb hoch, getrieben durch die Erwartung eines starken Wachstums des Bedarfs an Solarpanels und den steigenden Lebensstandard in Asien. Die Märkte für Flüssiggas-Schiffe (LPG) blieben aufgrund des weltweit steigenden Energiebedarfs weiterhin sehr stark, während der erwartete deutliche Anstieg des Transports von grünem Ammoniak mittels Schiffen für zusätzliche Impulse sorgte, wie die Aufträge des Unternehmens für Kompressoren für sehr grosse Ammoniak- Tanker belegen. Auf der anderen Seite hat sich der Markt für Wasserstoffmobilität und -energie aufgrund der Unsicherheiten durch die Wahlen in Europa und den USA sowie die verzögerte Freigabe endgültiger Regelungen und Fördermittel vorübergehend abgeschwächt. Angesichts der Bedeutung von Wasserstoff für die Transition zu sichereren und nachhaltigeren Energien geht die Gruppe davon aus, dass sich dieser Markt in den kommenden zwei Jahren erholen wird. Stabiler Service-Markt mit regionalen Unterschieden Der weltweite Service-Markt war stabil, wobei regionale Unterschiede die lokale Wirtschaftslage widerspiegelten. Europa, die USA und Indien blieben konstant. Der Nahe Osten, Zentralasien und Osteuropa legten zu, während China aufgrund unsicherer makroökonomischer Bedingungen vorübergehend gedämpft war. Der Bestellungseingang der Services Division sank um 5.6 % (währungsbereinigt um 5.1 %) auf CHF 162.3 Mio. Hauptgrund für den Rückgang war die Schliessung von drei Service-Standorten in den USA, die umgesetzt wurde, um sich auf margenstärkere Standorte zu konzentrieren. Gleichzeitig generierte die Strategie der Gruppe, ihre Kunden bei der Digitalisierung und auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen, weiterhin zusätzliche Aufträge. Beispielsweise gewann die Services Division grössere Umbau- und Modernisierungsprojekte in Polen, Ägypten und Südkorea. Darüber hinaus erhöhte die Division ihre Dry-Dock- Aktivitäten im Schifffahrts-Segment. Nachhaltigkeitsziele auf Kurs Burckhardt Compression erzielte in seinem Nachhaltigkeitsfahrplan bei wichtigen Projekten deutliche Fortschritte. So sollen die auf dem Werk in Winterthur installierten Solarpanels voraussichtlich 363 MWh sauberen Strom pro Jahr produzieren. Darüber hinaus schloss die Gruppe Verträge für erneuerbaren Strom in den USA und Deutschland ab, um ihre Aktivitäten weiter zu dekarbonisieren. Um die Umweltauswirkungen ihrer im Betrieb befindlichen Kompressoren zu verringern, startete die Gruppe ein Programm gemäss Eco-design-Prinzipien und setzte die weltweite Einführung des Serviceangebots BC ACTIVATE fort. Darüber hinaus trieb Burckhardt Compression mit der Einführung weltweiter Mindeststandards sein Engagement im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz voran. Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt Mit dem starken Bestellungseingang im ersten Halbjahr wächst der Auftragsbestand des Unternehmens weiter an, was für weitere Zuversicht bei der Erreichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sorgt. Wie bereits mitgeteilt, geht Burckhardt Compression aufgrund der Verteilung der Projektauslieferungen davon aus, dass das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 bezüglich Umsatz und EBIT stärker ausfallen wird als das erste Halbjahr. Die Gruppe bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024: * Umsatz von CHF 1.0 Mrd. bis 1.1 Mrd. * EBIT-Marge auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr (12.4 %) Vor dem Hintergrund sich ständig verändernder globalen geopolitischen Rahmenbedingungen wird die Gruppe die Situation und mögliche Auswirkungen auf ihr Geschäft weiterhin aktiv beobachten. Der Halbjahresbericht 2024 ist unter www.burckhardtcompression.com/de/investors/berichte-kennzahlen/ (http://www.burckhardtcompression.com/financial-reports) abrufbar. Weitere Informationen: Stefan Hoher, Head Corporate Communications & Branding Tel. +41 52 261 52 81; stefan.hoher@burckhardtcompression.com (mailto:stefan.hoher@burckhardtcompression.com) Burckhardt Compression Burckhardt Compression schafft führende Kompressorlösungen für eine nachhaltige Energiezukunft und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Mit seinen Marken Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge und Shenyang Yuanda ist das Unternehmen weltweit der einzige Hersteller mit einem umfassenden Angebot an Kolbenkompressortechnologien und -services. Die kundenspezifisch ausgelegten und modularisierten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Chemie und Petrochemie, Gastransport und -lagerung, Wasserstoffmobilität und -energie, im Industriegassektor sowie in der Raffinerie, Gasförderung und -verarbeitung eingesetzt. Seit 1844 setzt Burckhardt Compression mit seinen motivierten, kunden- und lösungsorientierten Mitarbeitenden neue Massstäbe in der Gasverdichtungsindustrie. SIX Swiss Exchange: BCHN Weitere Informationen unter www.burckhardtcompression.com (https://ckdt.sharepoint.com/sites/FairVuePartnersGlobally/Shared%20Documents/FY %202023/Shareholder%20Letter/www.burckhardtcompression.com), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/burckhardt-compression/) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48948452-1145-4208-8e73- ab9afa4c05cb https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4b288fe-bcd4-4d11-b4c5- 993f27ff2674 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3310551-8de3-4a57-ab51- 2d455e56d5bc https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0b70b63- 29b1-4aa4-85a0-65eef9aa86b3 °