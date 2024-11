BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzentreffen der Ampel-Koalition zur Wirtschafts- und Finanzpolitik sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Am Vormittag und Nachmittag sind zwei weitere Treffen von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sowie mit Staatssekretären geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Koalitionskreisen erfuhr./hrz/DP/jha