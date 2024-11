Tesla-Beschäftigte in Grünheide erhalten 4 Prozent mehr Geld

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die rund 12.000 Beschäftigten des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Gehälter der Mitarbeiter zum 1. November um 4 Prozent erhöht.

Einen Tarifvertrag lehnt Tesla für sein einziges Werk in Europa bislang ab. In anderen Unternehmen der Branche gibt es wegen des anhaltenden Tarifkonflikts in der Metall- und Elektroindustrie Warnstreiks von Beschäftigten.

Zuletzt wurden laut Tesla im Februar 2024 die Entgelte in der Produktion pauschal um 2.500 Euro angehoben - bezogen auf das Jahresentgelt. Der US-Elektroautobauer hatte im Oktober zudem angekündigt, trotz schwieriger Marktlage 500 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zum November fest zu übernehmen.

Die IG Metall beklagt eine große Arbeitsbelastung der Beschäftigten als eine Ursache für den hohen Krankenstand in der Autofabrik in Grünheide./mow/DP/mis