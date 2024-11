Aktien New York: Börse feiert Trump-Sieg

Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Rekordjagd ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 stiegen zum Handelsstart ebenso in Rekordhöhen wie an der Technologiebörse Nasdaq der Nasdaq Composite. Dem Nasdaq 100 fehlten bis zu seiner Bestmarke nicht viel.

Zuletzt gewann der Dow Jones 2,94 Prozent auf 43.462 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,67 Prozent auf 5879 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 1,65 Prozent auf 20.562 Zähler.

Weiter hoch laufende Kurse und damit auch eine Jahresendrally seien nach dem deutlichen Sieg Trumps und einer Mehrheit der Republikaner im Senat und möglicherweise Repräsentantenhaus ein gut denkbares Szenario, sagte ein Börsianer. Damit könne Trump durchregieren und Steuern senken, die Ölförderung ausweiten und das Einwanderungsrecht verschärfen.

Die US-Wirtschaftspolitik werde unter Trump protektionistischer ausgerichtet sein als unter seinem Vorgänger Joe Biden, kommentierte Anlagestratege Jan Viebig von der Bank Oddo BHF SE. Zudem stehe Trump wirtschaftspolitisch für Deregulierung und Steuersenkungen, dies dürfte der US-Wirtschaft Konjunkturimpulse verleihen. Amerikanische Aktien würden von Trumps Wirtschaftspolitik begünstigt.