Deutsche Anleihen: Kaum bewegt nach Trump-Wahlsieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future trat am Nachmittag mit 131,74 Punkten praktisch auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,40 Prozent.

Trump kehrt nach vier Jahren ins Weiße Haus zurück. Er stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge am deutschen Rentenmarkt in Grenzen. Der Wahlausgang dürfte nach Einschätzung der Dekabank die Erwartungen schüren, dass die wirtschaftliche Schwäche in Europa anhalten oder sich verstärken werde. "Entsprechend dürften Zinssenkungserwartungen für die EZB zunehmen", heißt es in einem Kommentar. "Sollte Trump seine Ankündigungen mit Blick auf Zölle und Nato umsetzen, wird dies für die Eurozone deutlich steigende Investitionen in Verteidigung, aber auch zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit erfordern." Dies dürfte auch zu einer höheren Verschuldung führen.

Die in Deutschland im September deutlich gestiegenen Auftragseingänge der Industrie spielten in diesem Umfeld keine Rolle. Der Anstieg war deutlich stärker als erwartet. "Das ist eine Entwicklung, die endlich einmal Hoffnung macht auf eine Belebung im verarbeitenden Gewerbe", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Allerdings dürfte der heimischen Industrie unter einer erneuten Präsidentschaft von Trump der Wind demnächst wieder stärker ins Gesicht blasen./jsl/jha/