dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.11.2024 - 17.00 Uhr

US-WAHL/GESAMT-ROUNDUP: Trump siegt - Scholz für verlässliche Partnerschaft

WASHINGTON - Nach vier Jahren kehrt der Republikaner Donald Trump als US-Präsident zurück ins Weiße Haus. Der 78-Jährige siegte nach einem hitzigen und oft aggressiven Wahlkampf überraschend eindeutig über seine demokratische Gegenkandidatin, die scheidende Vizepräsidentin Kamala Harris (60).

US-WAHL: Ifo-Institut erwartet bei neuen US-Zöllen Exporteinbruch

MÜNCHEN - Das Ifo-Institut erwartet von der Wirtschaftspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump große Probleme für Deutschland und die EU. Sollte Trump tatsächlich 20 Prozent Zoll auf Importe aus der EU und 60 Prozent Zoll auf Importe aus China erheben, könnten die deutschen Exporte in die USA um 15 Prozent sinken. Zudem würden die deutschen Ausfuhren nach China um 10 Prozent sinken, weil China weniger in die USA exportiert.

ROUNDUP: Deutsche Industrie fürchtet Zölle unter Trump

BERLIN - Die voraussichtliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus verstärkt die Sorgen der deutschen Industrie. Der Republikaner hatte im Wahlkampf ankündigt, die US-Wirtschaft mit Zöllen auf Importware zu schützen. "Flächendeckende Zölle von zehn oder gar 20 Prozent auf alle Importe und von 60 Prozent auf Einfuhren aus China würden nicht nur Deutschland und der EU, sondern auch der US-Wirtschaft massiv schaden", teilte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit. "Die Welt braucht weniger und nicht mehr Handelsbeschränkungen", hob der Außenhandelsverband BGA hervor.

Eurozone: Rückgang der Erzeugerpreise verstärkt sich

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise im September verstärkt. Die Preise sanken gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im August waren die Erzeugerpreise um 2,3 Prozent gesunken.

ROUNDUP: Eurozonen-Unternehmensstimmung bessert sich leicht

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober stärker als erwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 50,0 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Der Stimmungsindikator erreichte damit wieder die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Allerdings deuten erst Werte über dieser Marke auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

ROUNDUP: DIHK gibt Empfehlungen zum Bürokratieabbau in EU

BRÜSSEL - Die deutsche Wirtschaft sieht sich durch bürokratische Vorgaben der Europäischen Union ausgebremst und will mit eigenen Vorschlägen für Entlastung sorgen. Mehr als 50 Ideen für den Abbau von Bürokratie hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) vorgelegt. Sie betreffen EU-Gesetze, die nach Einschätzung des Verbands zu hohem zeitlichem Aufwand oder anderen formalen Schwierigkeiten führen.

ROUNDUP: Deutlich mehr Aufträge in der Industrie

WIESBADEN - Lichtblick für die angeschlagene deutsche Industrie: Der Auftragseingang hat sich im September überraschend deutlich vom Dämpfer im Vormonat erholt. Die Zahl der Bestellungen in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes stieg im Monatsvergleich um 4,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet. Wenn die Großaufträge herausgerechnet werden, haben die Unternehmen 2,2 Prozent mehr Bestellungen erhalten.

