EQS-Adhoc: CGRE AG: Insolvenzantragsverfahren bei der CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG

Insolvenzantragsverfahren bei der CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG

Leipzig, 5. November 2024:

Im Hinblick auf die mittelbare 89,9 %-ige-Tochtergesellschaft der CGRE AG, die CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG, mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRA 18419, ist ein Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig, in dem am 5. November 2024 Herr Rechtsanwalt Dr. Philipp Hackländer der Kanzlei White & Case LLP zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden ist. Der Vorstand prüft gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen.

Der Vorstand

