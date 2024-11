EQS-News: GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 - 8,5 % p. a.

EQS-News: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 - 8,5 % p. a.



06.11.2024 / 12:14 CET/CEST

GUBOR SCHOKOLADEN begibt Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,5 - 8,5 % p. a.

Zielvolumen von 60 Mio. Euro zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur

Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

Zeichnungsstart ab Freitag, 8. November 2024

Dettingen unter Teck, 6. November 2024 – Die Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größter Private Label Saisonartikel Schokoladenhersteller in Europa, begibt über ihre Konzernobergesellschaft Gubor Schokoladen GmbH eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro. Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste Produktionanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt.

Die Gubor Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383SJ3 | WKN: A383SJ) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 - 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000 Euro. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Ab Freitag, 8. November 2024, können Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg die Anleihe sowohl über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG als auch über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ zeichnen. Die Zeichnungsfrist über DirectPlace endet am 27. November 2024 (12:00 Uhr), Zeichnungsende über die Webseite der Emittentin ist bereits am 25. November 2024 (12:00 Uhr), sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.

Die Gubor-Gruppe ist einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und Private Label Segment in Europa anbietet und in der Lage ist, die Komplexität des saisonalen Schokoladenmarktes zu bewältigen. In fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.

Durch ihren Fokus auf die Herstellung von saisonalen Private Label-Produkten hat sich die Unternehmensgruppe als etablierter Partner des nationalen und internationalen Handels positioniert. Neben dem Kernmarkt Deutschland werden die Produkte in rund 50 weiteren Ländern vertrieben. Die Gubor-Gruppe zeichnet sich durch ihr Engagement für hervorragende Dienstleistungen und Produkte, strenge Qualitätsstandards und ihr ESG-Engagement aus. Nachhaltigkeit spielt für die Unternehmensgruppe sowohl bei der Rohstoffbeschaffung als auch der Produktion eine große Rolle.

„In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig sichern“, erklärt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.

CFO Udo Zimmer ergänzt: „Der Schritt an den Kapitalmarkt ist für uns ein entscheidender strategischer Meilenstein. Mit der erstmaligen Begebung einer Anleihe stellen wir unsere mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis und schaffen so die Grundlage für eine stabile und nachhaltige Finanzierung unseres zukünftigen Wachstums.“

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen Ländern und bestimmten weiteren Staaten. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung. Die Dicama AG fungiert als Financial Advisor.

Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“

Eckdaten zum Gubor Anleihe 2024/2029

Emittentin: Gubor Schokoladen GmbH ISIN / WKN: DE000A383SJ3 / A383SJ Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Zielvolumen: 60 Mio. Euro Mindest-Emissionsvolumen: 50 Mio. Euro Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro Ausgabepreis/Rückzahlung: 100 % / 100 % Laufzeit: 5 Jahre Zinsspanne (Kupon): 7,5 % - 8,5 % p. a. Zinszahlung: Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich Emissionswährung: Euro Zeichnungs-möglichkeit: Deutsche Börse (DirectPlace) über die Haus- oder Direktbank,

Homepage der Emittentin Zeichnungsfrist: 08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr) über die Homepage der Emittentin,

08. November (9:00 Uhr) bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace,

vorzeitige Schließung möglich Angebotsstruktur: Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung Homepage



Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationaleund internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board Joint Bookrunners: ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Zahlstelle: Bankhaus Gebrüder Martin AG

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.gubor-anleihe.dein der Rubrik „Anleihe 2024/2029“

Die Gubor Gruppe

Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700 Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. €.

Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de



Pressekontakt

Finanz- und Wirtschaftspresse

IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0) 221 / 90 40 9 35

ir@gubor.de



Sonstige Presse

Dieter Schäfer

Leiter Kommunikation / PR / ÖA

Gubor Schokoladen GmbH

Dieselstraße 9

D-73265 Dettingen unter Teck

T: +49 (0) 7021 / 8088-148

kommunikation@gubor.de



Pflichtangaben gemäß § 37a HGB:

Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck | Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164



Hochauflösendes Bildmaterial zum Download unter: https://www.gubor.de/presse/



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gubor Schokoladen GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 6. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.gubor-anleihe.de,www.luxse.com sowie unter https://my.oekb.at/ veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Gubor Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gubor Schokoladen GmbH Dieselstr. 9 73265 Dettingen unter Teck Deutschland E-Mail: info@gubor.de ISIN: DE000A383SJ3 WKN: A383SJ EQS News ID: 2023961

