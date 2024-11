GNW-Adhoc: ANEUVO präsentiert wegweisendes Neuromodulationssystem ExaStim® auf der MEDICA 2024

^* Neuartiges Produkt mit FDA Breakthrough Device Designation zur Behandlung

chronischer Rückenmarksverletzungen * Technologie wird in Halle 10 / H44 vorgestellt Düsseldorf, Deutschland - 6. November 2024. Ein großer Fortschritt bei der Wiederherstellung der Mobilität und Unabhängigkeit von Menschen mit chronischen Rückenmarksverletzungen wird dieses Jahr in Düsseldorf präsentiert. ANEUVO (https://aneuvo.com/), ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Menschen durch innovative Therapien zu verbessern, wird auf der MEDICA 2024 sein ExaStim(®) Stimulation System ('ExaStim(')) vorstellen. ExaStim ist eine mobile, anpassbare, nicht-invasive Lösung zur Stimulation des Rückenmarks und soll Menschen mit chronischen Rückenmarksverletzungen helfen, ihre motorischen

Funktionen wiederzuerlangen. Das Gerät wird derzeit in der klinischen ASPIRE(TM)-

Studie in den USA getestet und hat von der FDA die ?Breakthrough Device Designation" erhalten, eine Einstufung, die das große Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit des Geräts verdeutlicht, das Patienten mit chronischen Rückenmarksverletzungen und ihren Familien neue Hoffnung geben soll. Vielversprechende erste Ergebnisse in der Klinik In einer Pilotstudie mit Teilnehmern mit chronischer SCI hat ExaStim das Potenzial gezeigt, die Funktion der oberen Gliedmaßen auf sichere Art und Weise zu verbessern. Neun von zwölf Teilnehmern beendeten die Studie und zeigten verbesserte motorische Werten und Läsionsklassifizierungen. Besonders bemerkenswert ist, dass einige Teilnehmer funktionelle Verbesserungen verzeichnen konnten, darunter eine Verbesserung von C4 auf C5 bzw. C6 auf C7 in der neurologischen Stufe der Verletzung, was einen zuvor unerreichbaren Fortschritt in ihrer Genesung darstellt. Auch wenn diese Ergebnisse vielversprechend sind, zeigen die Unterschiede bei den Teilnehmern, wie wichtig weitere Untersuchungen im Rahmen der laufenden ASPIRE-Studie sind. ?Die Behandlung chronischer Rückenmarksverletzungen ist nach wie vor eine komplexe, globale Herausforderung, für die ANEUVO neue Ansätze wie die Neuromodulation erforscht", sagte Dr. Yi-Kai Lo, CEO und Mitbegründer von ANEUVO. "Da wir kurz vor dem Abschluss unserer klinischen Forschung stehen, wird ANEUVO bald weitere Schritte einleiten, die uns der Verbesserung des Lebens unzähliger Menschen mit chronischer SCI einen Schritt näher bringt." Treffen Sie die Erfinder und entdecken Sie die Technologie aus erster Hand MEDICA-Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den ANEUVO-Stand in Halle 10 / H44 zu besuchen. Dort können sie ExaStim näher betrachten, den Erfinder Dr. Yi-Kai Lo treffen und das ANEUVO-Team sprechen. Die Ausstellung ermöglicht es den Besuchern, das Gerät hautnah zu erleben und seine praktischen Anwendungen kennenzulernen. Pionierarbeit für einen neuen Weg in der SCI-Rehabilitation ExaStim ist keine abschließende Heilung, sondern ein entscheidender Fortschritt in der Behandlung chronischer Rückenmarksverletzungen. ExaStim könnte neue Wege für eine kontinuierliche Genesung ohne die Risiken einer Gehirnoperation aufzeigen und innerhalb von wenigen Wochen - statt wie bisher Monaten - zu einer signifikanten Verbesserung der Mobilität führen. Jede alte Nervenbahn, die durch das programmierbare Elektrodenarray von ExaStim reaktiviert wird, ist ein neuer Hoffnungsschimmer für Patienten, ihre Pflegepersonen und Familien. Besuchen Sie uns daher auf der MEDICA 2024 vom 11. bis 14. November 2024 und erfahren Sie mehr über die Technologie hinter dem ExaStim(®) Stimulation System und ihre möglichen Auswirkungen auf die Zukunft der SCI-Rehabilitation! ### Über das ExaStim(®) Stimulationssystem ExaStim ist ein tragbares Neurostimulationsgerät, das elektrische Impulse an ein Multi-Elektroden-Pad sendet, um die Nerven entlang des Rückenmarks zu stimulieren. Es wird über eine proprietäre Programmiersoftware auf einem mobilen digitalen Standardgerät gesteuert. Über ANEUVO ANEUVO entwickelt revolutionäre bioelektronische Technologien, die dazu beitragen sollen, die funktionelle körperliche Unabhängigkeit wiederherzustellen, die Lebensqualität zu verbessern und eine gesündere und gerechtere Welt für Menschen zu schaffen, die mit chronischen Krankheiten und Beschwerden leben. ANEUVO nutzt seine hochentwickelte biotechnologische Plattform und sein umfassendes Fachwissen, um kritische Herausforderungen im Gesundheitswesen anzugehen und sinnvolle Lösungen für bislang unterversorgte, bedürftige Patienten bereitzustellen. Ansprechpartnerin vor Ort: Katie Velez Vice President, Global Marketing and Strategy kvelez@aneuvo.com Tel. +1 469 920 0538 Kontakt für deutsche Medien: akampion Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth Managing Partners info@akampion.com (mailto:info@akampion.com) Tel. +49 40 88 16 59 64 / Tel. +49 30 23 63 27 68 Achtung: Das Produkt ist bisher nicht zugelassen und darf nur für Forschungszwecke verwendet werden. °