Hofreiter zu Lindner: Kleinlich und ideologisch

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der dramatischen Entwicklung in der Ampel-Koalition wirft der Grünen-Politiker Anton Hofreiter dem entlassenen Finanzminister Christian Lindner vor, kleinlich und ideologisch zu sein. "Wir haben Krieg in Europa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir haben mit Trump jetzt einen Präsidenten, auf den kein Verlass ist", sagte er. Deshalb müsse Deutschland Führungsverantwortung übernehmen. "Der Finanzminister hat sich dem entgegengestellt aus kleinlichen ideologischen Gründen." So wie Lindner sich in den letzten Tagen verhalten habe, sei das Land besser dran, "als mit einem Minister Lindner, der die Realität ausblendet."/svv/DP/he