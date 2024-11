Pressestimme: 'Wall Street Journal' zu Trump sollte zweite Chance nutzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Präsidentschaftswahl in den USA schreibt das "Wall Street Journal" am Mittwoch:

"Kann Trump in einer zweiten Amtszeit erfolgreicher regieren als in der ersten? (...) Wenn Trump sich vorrangig an seinen Gegnern rächen will, wird er politisches Kapital vergeuden und schnell das Wohlwollen verlieren, das ihm sein Sieg eingebracht hat. Das Gleiche gilt, wenn er sich darauf konzentriert, jedem Kritiker zu antworten, der ihn beleidigt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Erwartung, Trump möge Selbstbeherrschung und politischen Anstand zeigen, mehr Hoffnung als Realität ist. Doch er könnte den richtigen Ton treffen, wenn er nach seinem Amtsantritt verspricht, Hunter Biden zu begnadigen und Joe Biden nicht strafrechtlich zu verfolgen.

Die wichtigste politische Botschaft aus den Nachwahlbefragungen lautet, dass Trump sich klar auf das Wirtschaftswachstum konzentrieren muss. (...) Vor allem braucht er ein Wachstum mit niedriger Inflation, das die Einkommen besonders für US-Haushalte hebt, die keine Aktien und kein Eigenheim besitzen. (...) Die meisten zweiten Amtszeiten scheitern, aber die zweite Amtszeit von Trump ist anders als jede andere seit mehr als einem Jahrhundert. (...) Eine zweite Chance zu vergeuden, wäre schrecklich."/alz/DP/mis