US-Anleihen nach Trump-Sieg stark unter Druck

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit dem Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen kräftig unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,92 Prozent auf 109,39 Punkte. Im Gegenzug ging es mit den Renditen deutlich nach oben.

In der Laufzeit von zehn Jahren legte die Rendite am Nachmittag um 0,18 Prozentpunkte zu. Zeitweise stieg sie bis auf 4,47 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit etwa vier Monaten. Wegen der von Trump angekündigten Steuersenkungen wird ein höheres Haushaltsdefizit befürchtet. Ökonomen erwarten zudem eine stärkere Inflation in den USA, was für weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed spricht. Dies sorgt für steigende Renditen bei US-Anleihen.

"Als Reaktion auf den klaren Sieg von Präsident Trump bei den Präsidentschaftswahlen korrigieren wir unsere Inflationsprognose und den Leitzins nach oben", sagte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics. Er verweist auf den möglichen Spielraum für Steuersenkungen durch die neue US-Regierung und ein deutlich höheres Haushaltsdefizit im Jahr 2026.