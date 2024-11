US-WAHL/AP: Harris sichert sich US-Staat Connecticut

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Demokratin Kamala Harris hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA den Bundesstaat Connecticut mit sieben Wahlleuten gesichert.

Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch der TV-Sender Fox News zählte den Staat für Harris.

Die sieben Wahlleute in Connecticut an der Ostküste der USA gingen bei den Abstimmungen der vergangenen Jahre beständig an die Demokraten. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten./scb/DP/zb