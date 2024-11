Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabiler Dax hält sich über 19.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps haben sich die Kurse am Donnerstag stabilisiert. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent zu auf 19.152 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex ein Abrutschen unter die runde Marke von 19.000 Punkten nur knapp vermieden.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte lag am Mittwoch mit 26.375 Punkten moderat im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging etwas höher in den Handel./bek/mis