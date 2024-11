EQS-News: Banque Delulac & Cie kooperiert mit Wyden im MiCA-konformen Kryptohandel mit Privat-, Unternehmens- und institutionellen Kunden

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Banque Delulac & Cie kooperiert mit Wyden im MiCA-konformen Kryptohandel mit Privat-, Unternehmens- und institutionellen Kunden

Die Banque Delubac & Cie, eine renommierte französische Privatbank mit 100-jähriger Tradition, startet ihre Zusammenarbeit mit Wyden, dem führenden Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, um ihr Krypto-Handelsangebot für Privatkunden und Unternehmen auszubauen.

Paris/Zürich, 07. November 2024 – Die Banque Delubac & Cie, ein Vorreiter bei der Einführung digitaler Vermögenswerte unter den französischen Finanzinstituten, nutzt nun die Cloud-native Plattform von Wyden, um den Kryptohandel für Privat- und Firmenkunden zu ermöglichen. Im Jahr 2022 wurde die Banque Delubac & Cie als erste französische Bank von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF als Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte registriert.

Aggregierte Kryptoliquidität und MiCA-konforme Best Execution

Die Integration der Wyden-Handelsplattform steht im Einklang mit der Umsetzung der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) in Europa.

Wyden unterstützt den gesamten End-to-End-Handelszyklus beim Handel mit Krypto-Assets über alle Handelsphasen und bietet direkten Zugang zu aggregierter Krypto-Liquidität von mehreren Börsen, um Best Execution zu gewährleisten. Die Technologielösung integriert sich nahtlos in die bestehende Kunden-Handelsinfrastruktur der Bank und ermöglicht dadurch eine hohe Benutzerfreundlichkeit für die Endkunden der Banque Delubac & Cie.

Institutioneller Kryptohandel für die europäischen Märkte

Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: „Wir freuen uns sehr, dass die Banque Delubac & Cie uns als Partner für ihr digitales Asset-Geschäft gewählt hat. Diese Kooperation erweitert nicht nur unsere Reichweite auf den europäischen Märkten. Die Zusammenarbeit mit Delubac & Cie als erste französische Bank unterstreicht auch das große Vertrauen in Wydens Expertise und Fähigkeiten als Technologieführer im Handel mit digitalen Assets.“

Paul Bureau, Leiter des Bereichs Digitale Assets bei der Banque Delubac & Cie: „Wir wollen unsere Banking-Dienstleistungen und unsere spezialisierten Fähigkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte noch stärker an unseren Kunden ausrichten, um ihre Bedürfnisse effektiv zu erfüllen. Unsere Teams haben eine umfassende, dezentralisierte Support-, Handels- und Sicherheitsinfrastruktur geschaffen, die der Komplexität und den Risiken im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten gerecht wird. Unsere Partnerschaft mit Wyden wird es uns ermöglichen, unseren Kunden den besten Service zu bieten.“

Die 1924 gegründete Banque Delubac kann auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken und ist gleichzeitig Vorreiter bei der Einführung von Lösungen für digitale Vermögenswerte und Finanztechnologie. In Zusammenarbeit mit Wyden unterstützt sie nun Unternehmen aus der Kryptobranche mit Bankdienstleistungen und betreut Kunden bei der Verwahrung und Verwaltung ihrer Krypto-Assets. Die Banque Delubac & Cie hat auch DeluPay entwickelt, eine Smartphone-gestützte Zahlungslösung.

Die Banque Delubac & Cie zählt nunmehr zu den mehr als 20 regulierten Banken, die Wydens End-to-End-Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten nutzen. Dies unterstreicht die Position von Wyden als Marktführer im Bereich institutioneller Handelstechnologien. Wyden hat kürzlich Wyden Infinity auf den Markt gebracht, eine umfassende Cloud-native Lösung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, die speziell für die Bedürfnisse von Banken und Brokern entwickelt wurde.

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur.

Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

Über Banque Delubac & Cie

Die 1924 gegründete Banque Delubac & Cie ist eine der letzten zu 100 % in Familienbesitz befindlichen französischen Banken. Mit mehr als 400 Mitarbeitern ist sie in Frankreich und im Ausland an 15 Standorten vertreten, darunter ihr historischer Hauptsitz in der Ardèche. Ihre Unabhängigkeit erlaubt es ihr, eine mutige Entwicklungsstrategie zu verfolgen und wirklich freie Vorschläge zu machen. Sie ist die erste französische Bank, die als Digital Assets Service Provider (DASP) registriert ist.

Seit mehr als einem Jahrhundert stellt sie sich den Herausforderungen ihrer Kunden, indem sie ein innovatives und untypisches Know-how entwickelt. Sie unterstützt sie in ihrem beruflichen und privaten Leben, wie komplex es auch sein mag, mit maßgeschneiderter Beratung und einer direkten Beziehung für eine bessere Reaktionsfähigkeit.

Der Slogan „Experts and Independents“ (Experten und Unabhängige) spiegelt die DNA des Unternehmens wider: Freiheit, Einzigartigkeit und Kampfgeist für einen maßgeschneiderten Service. Seine Tradition: Mutig für seine Kunden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.delubac.com.

