GNW-Adhoc: Zhengzhou Marathon 2024 geht erfolgreich zu Ende: Namenskultur und Shaolin Kung Fu stehen dabei im Rampenlicht

^ZHENGZHOU, China, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uhr startete der mit Spannung erwartete ?Bank of Zhengzhou Cup" 2024 Zhengzhou Marathon am Ruyi-See im neuem Stadtteil Zhengdongs, CBD. Vierzigtausend Läuferinnen und Läufer versammelten sich in der Herbstsonne, um gemeinsam durch die charmante Stadt zu laufen. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3 409/eng___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo3ZGM4ZTU0NWIwMjkwZWJjYWRjOWRiY TlhYjQyYWU5Mjo2OjBjOWY6YTI1YzYxMGYxNDBkZjYzZDY1ZTAzYjM3NDJkN2IwYmZlYzRiZTY4NTRiN 2UzYTM2OGI2NWY0ZmYyODRjNWEzOTpwOlQ6Tg) Der Zhengzhou Marathon (Zheng Ma) ist nicht nur ein großartiger sportlicher Wettbewerb, sondern bietet auch eine wichtige Plattform, um die einzigartigen Vorzüge von Zhengzhou zu präsentieren und das reiche kulturelle Erbe der Zentralchinesischen Ebene ins Rampenlicht zu rücken. Der diesjährige Zheng Ma stand ganz im Zeichen der Namenskultur und des Shaolin Kung Fu. Die Tradition und Kultur der einzigartigen Familiennamen zog sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. 300 Fahnenträger mit Familiennamen liefen entlang der Strecke und hielten Banner mit verschiedenen Nachnamen hoch, um für das Thema zu werben. Auch die Läuferinnen und Läufer erlebten den Charme der Namenskultur. Sie trugen spezielle Zheng-Ma-Laufanzüge und Schnürsenkelanhänger, gestalteten personalisierte Namensplakate und erhielten exklusive Medaillen mit den Familiennamen. Gleichzeitig verlieh das Shaolin Kung Fu der Veranstaltung eine einzigartige Note. "Hunderte junge Kung-Fu-Praktizierende der Dengfeng Shaolin Yanlu Martial Arts School feuerten die Läuferinnen und Läufer mit atemberaubenden Kampfkunst- Darbietungen die der ?Shaolin-Faust" und dem ?Shaolin-Stab" an. Im Ziel wurden die Teilnehmenden von den Klängen der ?Siegertrommel" der Kung-Fu- Praktizierenden angespornt und zu persönnlichen Höchstleistungen motiviert. Der Zhengzhou Marathon war durch die Integration der Namenskultur und des Shaolin Kung Fu etwas ganz Besonderes und trug so zur weiteren Stärkung der Markenbekanntheit der Stadt als ?Kung Fu Zhengzhou" bei. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Sports und bot die Gelegenheit, das kulturelle Erbe zu vermitteln, zu feiern und zu fördern. Quelle: The Organizing Committee of the "Bank of Zhengzhou Cup" 2024 Zhengzhou Marathon °