Ifo: Zwei Prozent des BIP für Verteidigung reicht nicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Länder Europas müssen nach Rechnung des Ifo-Instituts mehr als zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, um ohne den Schutzschirm der USA verteidigungsfähig zu werden. Der Nachholbedarf sei riesig, sagt Ifo-Forscher Florian Dorn: "Da Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel der Nato in den letzten drei Jahrzehnten stets verfehlt hat, klafft heute eine Lücke von rund 230 Milliarden Euro an notwendigen Verteidigungsinvestitionen."

In Italien betrage die Lücke 120 Milliarden, in Spanien über 80 Milliarden Euro. Von den europäischen Nato-Staaten gaben nur Polen und Großbritannien seit 1990 jährlich mehr als 2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Nach Donald Trumps Wahlsieg in den USA müssten die europäischen Staaten ihre Anstrengungen deutlich erhöhen, sagt Dorn.

Im internationalen Vergleich müssten Europäer grundsätzlich mehr Geld aufwenden: "Die Löhne für Soldaten und Kosten für militärische Ausrüstung sind beispielsweise in Russland oder China deutlich niedriger als in westeuropäischen Ländern. Russland kann sich folglich für den gleichen Betrag mehr leisten als westliche Staaten mit höherem Lohn- und Preisniveau", sagt Dorn. Wie hoch die Ausgaben steigen müssten, hänge auch davon ab, ob die vorhandenen Ressourcen in Europa mit gemeinsamen Strukturen effektiver genutzt werden können./rol/DP/stk