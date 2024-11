IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals gibt die Ernennung von Mark Saxon in den Vorstand bekannt

IRW-PRESS: Military Metals Corp.: Military Metals gibt die Ernennung von Mark Saxon in den Vorstand bekannt

Military Metals gibt die Ernennung von Mark Saxon in den Vorstand bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 7. November 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Mark Saxon als unabhängiges Mitglied in den Vorstand (Board) des Unternehmens berufen wurde. Durch die Berufung von Herrn Saxon erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze im Board auf fünf.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: Im Namen des Vorstands und unserer Aktionäre freue ich mich, Mark Saxon in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Mark verfügt über einen umfassenden technischen Hintergrund im Bereich kritischer Metalle in Kombination mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Kapitalmärkten in Kanada und Australien. Er ist eine willkommene Ergänzung unseres Teams und wird dazu beitragen, unsere Strategie umzusetzen, durch die Exploration und Erschließung von Brachflächenprojekten in mehreren Ländern einen Beitrag zu den globalen Antimonmärkten zu leisten. Er war der qualifizierte Sachverständige für den jüngsten NI 43-101-konformen Bericht über die aufregende Antimon-Gold-Entdeckung Sunday Creek von Southern Cross Gold (ASX:SXG) und Mawson Gold (TSX.V:MAW).

Herr Saxon verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Exploration und Ressourcengeologie, wobei er in den letzten zehn Jahren als CEO und in Führungspositionen in kanadischen und australischen börsennotierten Unternehmen tätig war. Nach seinem Abschluss an der University of Melbourne im Jahr 1991 mit einem First Class Bachelor of Science (Honours) in Geologie hat er weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen und deren Lieferketten gearbeitet. Er kann eine sehr starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Seltenerdelementen, Lithium, Basismetallen und Gold mit T2 Metals Corp, Mawson Gold Ltd, Tasman Metals Ltd und Tinka Resources Ltd vorweisen.

Das Militär hat Mark Saxon 200.000 Stammaktienoptionen zu einem Preis von 0,95 $ pro Aktie gewährt. Die Aktienoptionen, die sofort unverfallbar sind, haben eine Laufzeit von 5 Jahren und unterliegen einer 4-monatigen Haltefrist gemäß den Regeln der CSE.

Weitere Updates

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass die geophysikalische EM-Bohrlochuntersuchung an historischen Kragen auf seinem Manson Bay-Projekt abgeschlossen wurde. Die Interpretation der Ergebnisse ist im Gange und wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Um die unermesslichen Opfer zu würdigen, die unsere Veteranen und ihre Familien in Zeiten der Not gebracht haben, hat das Unternehmen eine Unternehmensspende an die von der Legion National Foundation verwaltete Digital Poppy Campaign geleistet. Das Unternehmen ermutigt seine Anhänger, dasselbe zu Ehren unserer Veteranen zu tun. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@LNFCanada.ca oder gebührenfrei unter +1 (888) 596 - 0217.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Abschluss der Übernahme von Target durch Military sowie zu zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten und Annahmen zur Fortsetzung der globalen Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme, die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Antimon, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Übernahme als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke des Zielunternehmens auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77393

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77393&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9837872014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.