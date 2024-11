OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments tätigt weitere ...

Bertelsmann Investments tätigt weitere Investitionen im Wachstumsmarkt Digital Health (FOTO) Gütersloh (ots) - - Folgeinvestitionen in Portfoliounternehmen Doccla und deepc - Neuinvestitionen in Guardoc Health und Pi Health - Gesamtinvestition im hohen einstelligen Millionenbereich - Weiterer Ausbau der Bertelsmann-Next-Initiative - Seit 2022 Investitionen und Kapitalzusagen von rund 120 Mio. Euro im digitalen Gesundheitsmarkt Bertelsmann Investments (BI) baut seine Beteiligungen an den Digital Health Unternehmen Doccla und deepc weiter aus und tätigt Neuinvestments in die Startups Guardoc Health und PI Health. Doccla ist führend im europäischen Remote Patient Monitoring Markt. Die Technologie von Doccla ermöglicht eine effektive und unkomplizierte medizinische Fernüberwachung von Patient:innen in ihrem häuslichen Umfeld, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Die Kerntechnologie des KI-Unternehmens, deepc, ist eine cloud-native, herstellerunabhängige Plattform, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe in der Radiologie integrieren lässt. Guardoc Health automatisiert die klinische Dokumentation, verbessert die Dokumentation und Compliance und sorgt für genauere Abrechnungen in Pflegeheimen. Pi Health bietet die aktuell fortschrittlichste verfügbare Technologie zur Durchführung von klinischen Studien am Markt an. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Innerhalb von Bertelsmann Investments fokussiert der Bereich Bertelsmann Next seine Investitionen unter anderem auf den wachstumsstarken Bereich Digital Health. Wir sehen große Chancen für den digitalen Gesundheitsmarkt insgesamt und haben seit dem Start der Next-Initiative im Jahr 2022 Investitionen und Kapitalzusagen von rund 120 Millionen Euro getätigt. Unsere jüngsten Folgeinvestitionen in Doccla und deepc unterstreichen die starke Entwicklung und das Potential dieser Unternehmen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, unser Portfolio um die hochinnovativen Startups Guardoc Health und Pi Health zu erweitern." Tim Schneider, Director Investments Digital Health/Pharma von Bertelsmann Investments, ergänzt: "Mit Pi Health und Guardoc Health investieren wir in zwei aufstrebende Unternehmen im vielversprechenden Digital Health Markt. Pi Health bietet eine revolutionäre Lösung, die den Prozess klinischer Studien durch eine End-to-End Plattform transformieren kann. Guardoc Health entwickelt eine Compliance-Platform um unterbesetzte und überlastete Pflegekräfte bei der täglichen Dokumentation zu unterstützen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und den Auditprozess in Pflegeheimen zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass die beiden Unternehmen jeweils einen wichtigen Beitrag im digitalen Gesundheitsmarkt leisten und dieses sich in der Entwicklung der Unternehmen in den kommenden Jahren sehr deutlich zeigen wird." Insgesamt hat BI im ersten Halbjahr 2024 über seine Venture-Capital-Fonds und den Bereich Bertelsmann Next 30 Neu- und Folgeinvestitionen getätigt. Das aktive Venture-Portfolio besteht aktuell aus weltweit 374 Beteiligungen. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, HR Tech und Mobile Ad Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit. Über Doccla Doccla ist Europas führender Anbieter von virtuellen Krankenhaus-Plattformen für Telemonitoring und ermöglicht eine effektive sowie unkomplizierte Überwachung von Patienten in ihrem häuslichen Umfeld - und das für über 10.000 täglich aktive Patienten in 13 Ländern (10 davon in Europa). Mit mehr als 40 Behandlungspfaden sowie einer hohen Interoperabilität und Datensicherheit bietet Doccla seinen Kunden zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So können Krankenhäuser beispielweise Patient:innen frühzeitiger entlassen oder die Anzahl stationärer Aufnahmen für eine Vielzahl von Indikationen reduzieren. Wir erweitern die Kapazitäten für medizinische Versorgung, indem wir Software, Geräte, Logistik und Patientenservice bereitstellen und gleichzeitig die Arbeitsbelastung der Krankenhäuser verringern. Unser Service ist marktführend in Bezug auf Patienten-Compliance und -zufriedenheit. Über deepc Die deepc GmbH hat sich auf KI-Anwendungen im Bereich Radiologie spezialisiert. Ihr Ziel: präzise Diagnosen für Patienten mit Hilfe zertifizierter KI-Anwendungen. Die Kerntechnologie des Unternehmens, deepcOS®, ist eine cloud-native, herstellerunabhängige Plattform, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe in der Radiologie integrieren lässt. Für Krankenhäuser und Arztpraxen stellt die Plattform eine zentrale Anlaufstelle für sämtliche Anwendungen und Services im Bereich der KI-gestützten Radiologie dar, während KI-Softwareanbieter einen verbesserten Zugang zu einer großen Anzahl potentieller Kunden erhalten. Über Guardoc Health Guardoc Health automatisiert die klinische Dokumentation, verbessert die Dokumentation und Compliance und sorgt für genauere Abrechnungen in Pflegeheimen. Derzeit sind diese Prozesse größtenteils manuell und werden von überlasteten Pflegekräften verwaltet, was den Prozess teuer, ineffizient und zeitaufwendig macht. Das Gründungsteam um die ehemalige Krankenschwester Hadassah Backman hat das große Ziel dies zu ändern und wir freuen uns, gemeinsam mit dem Lead-Investor Pitango HealthTech, Springbank VC und Fresh.fund sie dabei zu unterstützen. Über Pi Health Im Bereich klinischer Studien ist die Softwarelandschaft fragmentiert mit einer Vielzahl isolierter Lösungen für Sponsoren und Forschungseinrichtungen. Diese fehlende Integration führt zu einem komplexen Netz unterschiedlicher Systeme, das die Effizienz und den Erfolg klinischer Studien stark beeinträchtigt. Pi Health revolutioniert diesen Bereich mit einer End-to-End-Plattform, die es Sponsoren und Forschungseinrichtungen ermöglicht, schneller qualitativ hochwertige Daten zu sammeln, Studien effizienter zu planen und operative Herausforderungen gezielt zu bewältigen. Wir sind begeistert, die herausragenden Gründer Geoff Kim und Bobby Reddy zu unterstützen und gemeinsam mit Obvious Ventures, Alleycorp und Invus zu investieren. 