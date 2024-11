OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Grant Thornton berät ...

Grant Thornton berät Bund und das Land Niedersachsen bei der Stabilisierung der Meyer Werft Hamburg/Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben sich zu Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten der in finanzieller Krise befindlichen Meyer Werft, einer international tätigen Unternehmensgruppe im Schiffbau, entschlossen. Hierzu stellen Bund und Land Niedersachsen zusammen 400 Millionen Euro zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Meyer Werft GmbH bereit und gewähren Bürgschaften für Fremdfinanzierungen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Durch einen eingeleiteten Restrukturierungsprozess soll die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren finanziell zukunftsfähig aufgestellt werden. Grant Thornton in Deutschland hat mit einem interdisziplinären Team um Prof. Dr. Martin Jonas und Dr. Julius André das Bundeswirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium des Landes Niedersachsen zu den Stabilisierungsmaßnahmen beraten und hierfür Tax und Financial Due Diligences sowie Bewertungsleistungen erbracht. Die Meyer Werft ist eine international tätige Unternehmensgruppe zum Design, Bau und Verkauf insbesondere von Kreuzfahrtschiffen, Flusskreuzfahrtschiffen und Fähren. In Deutschland unterhält die Gruppe vor allem Werftstandorte in Papenburg und Rostock. Team Unternehmensbewertung Prof. Dr. Martin Jonas, WP/StB, Partner (Düsseldorf) +49 211 9524 8511 mailto:martin.jonas@de.gt.com Dr. Julius André, WP/StB, Partner (Hamburg) +49 40 32088 1155 mailto:julius.andre@de.gt.com Dr. Alexander Budzinski, Partner (Düsseldorf) +49 211 9524 8515 mailto:alexander.budzinski@de.gt.com Financial Due Diligence Esmir Salcinovic, WP/StB, Partner (Stuttgart) +49 711 16871 13 mailto:esmir.salcinovic@de.gt.com Rainer Wilts, WP/StB, Partner (Düsseldorf) +49 211 9524 8123 mailto:rainer.wilts@de.gt.com Tax Due Diligence Dr. Stefan Hahn, RA/StB, Partner (Düsseldorf) +49 211 9524 8735 mailto:stefan.hahn@de.gt.com Torben Schlitt, StB, Partner (Düsseldorf) +49 211 9524 8192 mailto:torben.schlitt@de.gt.com Über Grant Thornton in Deutschland Die Grant Thornton AG gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 1.900 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 73.000 Mitarbeitenden in 149 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. http://www.grantthornton.de Pressekontakt: Kontakt Willi Keipper Manager PR & Corporate Communications +49 30 8904 82106 mailto:willi.keipper@de.gt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/5903399 OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft