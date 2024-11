Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur US-Wahl/AfD

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur US-Wahl/AfD:

"Lange bevor Donald Trump offiziell als Wahlsieger feststeht, gratuliert ihm Alice Weidel und übernimmt dessen Wahlslogan. Die AfD wolle Deutschland groß machen, sagt sie auf Nachfrage. Populismus ist so plump. Auch sonst kopiert Weidel den 78-jährigen Trump. Kritische Fragen - etwa dazu, dass Trumps Pläne mit neuen Zöllen der deutschen Wirtschaft womöglich schwer schaden - ignoriert sie. Schimpft lieber auf die politischen Gegner und die angeblichen "Mainstreammedien", die das ja alles erfinden würden. Und warum das Ganze? Weil es in den USA funktioniert hat. Die AfD hat wie alle Populisten in Europa erkannt, dass das auch auf dem alten Kontinent zunehmend verfängt."