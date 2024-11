Schwedens Notenbank senkt Leitzins deutlich auf 2,75 Prozent

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Notenbank von Schweden hat ihre geldpolitische Lockerung mit einem großen Schritt fortgesetzt. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Stockholm mit. Analysten hatten diesen Schritt im Schnitt erwartet.

In Schweden wurde die Zinswende im Frühjahr eingeläutet. Seitdem hat die Notenbank den Leitzins in drei Schritten um jeweils 0,25 Punkte gesenkt. Der aktuelle Zinsschritt ist erstmals deutlicher ausgefallen. Mit der geldpolitischen Entscheidung wollen die Währungshüter die lahmende Wirtschaft des Landes stärker in Schwung bringen.

"Um die Wirtschaft weiter zu unterstützen, muss der Leitzins etwas schneller gesenkt werden als im September geschätzt", heißt es in der Stellungnahme der Riksbank. Laut jüngsten Daten war die schwedische Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. Die Inflationsrate lag im Oktober bei 1,6 Prozent.

Trotz der Zinssenkung konnte der Kurs der schwedischen Krone gegen Mittag im Handel mit dem US-Dollar zulegen./jkr/jha/