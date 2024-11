Umsatz im Einzelhandel der Euro-Zone steigt im September 0,5 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Einzelhändler im Euroraum haben im September ein Umsatzplus erzielt.

Sie hatten 0,5 Prozent mehr in der Kasse als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit plus 0,4 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 1,1 Prozent im August.

Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak sank im September um 0,4 Prozent. Die Erlöse außerhalb des Lebensmittelsektors legten jedoch spürbar um 1,1 Prozent zu. Bei Kraftstoffen ergab sich an den Tankstellen ein Plus von 0,2 Prozent. Der private Konsum stellt etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der Euro-Zone.

