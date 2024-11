GNW-Adhoc: Der Lin-gang Ausstellungsbereich nimmt zum zweiten Mal an der CIIE teil und konzentriert sich dabei auf neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte

^SHANGHAI, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Debüt im vergangenen Jahr

ist der Lin-gang Ausstellungsbereich erneut auf der 7. China International Import Expo (CIIE) vertreten, die vom 5. bis 10. November im National Exhibition and Convention Center in Shanghai stattfindet. In dem Bereich waren 68 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung aus 19 Ländern und Regionen vertreten, darunter Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan und Deutschland. Focusing on New Quality Productive Forces, Lin-gang Exhibition Area Joins CIIE for 2nd Time (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3411/eng) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3411/eng) Um mehr Teilnehmer zur diesjährigen Ausstellung einzuladen, hatte das Organisationsteam des Lin-gang Ausstellungsbereichs eng mit externen Partnern zusammengearbeitet, darunter Founders Global Venture, die Swiss-China Economic and Cultural Association, die Mizuho Financial Group, Inc. sowie verschiedene Konsulate und Handelskammern. Dank dieser Bemühungen nahmen mehr als 30 Unternehmen aus dem Ausland zum ersten Mal an der CIIE teil. In der Zwischenzeit haben viele der Teilnehmer des letzten Jahres erneut teilgenommen, darunter Lenze, Cummings, GALA S.P.A., Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Plansee und AXA Tianping. Durch den Spillover-Effekt der CIIE hatten sich neue Kooperationsmöglichkeiten ergeben. Als erster Bereich, in dem Teilnehmer auf der Grundlage von Industrieclustern organisiert wurden, ermöglichte der Lin-gang Ausstellungsbereich während der sechsten CIIE mehr als 100 Handelsgeschäfte mit einem Gesamtwert von fast 2,6 Mrd. Yuan (365,7 Mio. USD). Unter den Ausstellern des letzten Jahres haben Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Klenzan, Pine Field und andere Unternehmen seit dem Ende der 6. CIIE neue Büros oder Fabriken in Parks der Lingang Group eröffnet. Das österreichische Unternehmen Plansee, weltweit führend in der pulvermetallurgischen Herstellung von Hochleistungswerkstoffen, investiert seit mehr als 10 Jahren in das Lin-gang Sondergebiet. Nach der Teilnahme an der 6. CIIE beschloss Plansee, seine Produktionskapazitäten in Lin-gang zu erweitern. Die weltweite Zentrale von Plansee hat der Entwicklung ihres Projekts in Shanghai Priorität eingeräumt und ihre Investitionen in den letzten Jahren um jährlich 50 Mio. Yuan erhöht. Der Lin-gang Ausstellungsbereich umfasste in diesem Jahr 2.700 Quadratmeter und blieb an seinem bisherigen Standort. Vorgestellt wurden die Leistungen ausländischer Unternehmen in den Bereichen Technologie und Anlagenbau. Zudem wurden die Fortschritte hervorgehoben, die das Lin-gang Sondergebiet in den Bereichen grenzüberschreitender Datentransfer, grenzüberschreitende Finanzkooperation, grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen, fortschrittlicher Dienstleistungshandel und globale Innovationskooperationen erzielt hat. Der Lin-gang Ausstellungsbereich bestand aus fünf Abschnitten: der Lin-gang Theme Area, der Caohejing Hi-tech Park Area, der Overseas Organization Partners Area, der Individual Company Booth Area und der Interactive Experience Area. Im Lin-gang Ausstellungsbereich gab es Besprechungsräume, einen News-Live-Raum und eine Kaffee-Lounge, um die Bedürfnisse der Aussteller bei der Geschäftsentwicklung zu unterstützen. Luo Xiaoyan, der Marketingleiter von Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, dazu: ?Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, das uns die Lingang Group entgegenbringt. Wir hoffen, dass wir auf der Expo wieder ?glänzen" werden. Wir hoffen, dass unser Unternehmen und die Lingang Group das Wachstum des jeweils anderen unterstützen und ein Win-Win-Ergebnis erzielen können." Auf der Ausstellungsfläche werden etwa 19 Veranstaltungen stattfinden, um die lokale Geschäftspolitik vorzustellen, neue Produkte einzuführen, Kooperationsvereinbarungen zu unterzeichnen und Podiumsdiskussionen zu veranstalten. Eine Reihe von thematischen Veranstaltungen soll das Image des Lin-gang Sondergebiets als ?Young City for the Youth" (Junge Stadt für die Jugend) stärken und junge Talente aus aller Welt anziehen. Quelle: Lingang Group °