Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Aus der Ampel/Neuwahlen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Aus der Ampel/Neuwahlen:

"Wenn Scholz sich erst am 15. Januar bescheinigen lassen will, dass er im Bundestag keinen Rückhalt mehr hat, könnte sich die überfällige Neuwahl bis in den März hinauszögern. Danach folgen unweigerlich Koalitionsverhandlungen, die sich nicht in ein paar Tagen erledigen lassen. Das ist vertane Zeit. Wir alle werden den Preis dafür bezahlen. Es hilft nicht, auf die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft zu hoffen. Dazu muss der Staat Akzente setzen, die Scholz nicht mehr zuzutrauen sind. Wer auch immer ihm nachfolgt im Kanzleramt: Wunderwerke sind von keiner Regierung zu erwarten, die sich auf Mehrheiten stützen muss, welche nach der Wahl wohl kaum stabiler sein werden als jetzt. Schlechter kann es allerdings kaum werden."