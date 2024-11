UN-Flüchtlingskommissarin warnt vor sinkender Ukraine-Hilfe

KIEW (dpa-AFX) - Die stellvertretende UN-Flüchtlingskommissarin, Kelly Clements, hat vor den Folgen möglicher neuer russischer Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen im Winter gewarnt. "Eine unserer größten Sorgen ist, dass die Energieinfrastruktur in den kältesten Monaten zerstört wird", sagte Clements der Nachrichtenagentur dpa in Kiew.

Das könne zum Ausfall von Strom und Heizung und dem Einfrieren von Wasserleitungen führen, sagte Clements. Das wäre vor allem für Ältere ein Problem, die nicht mehr Treppen steigen können. "Entweder sitzen die Menschen dann in der Falle oder sie beschließen, dass es keine Möglichkeit gibt, zu bleiben, ohne zu erfrieren", sagte sie. Das wäre dann der Punkt, an dem die Menschen gehen.

"Was in der Ukraine passiert, hat Einfluss auf Deutschland als Land", sagte Clements. Mit Blick auf vergangene Krisen wie in Syrien warnte sie, dass ausbleibende Hilfen neue Fluchtbewegungen auslösen können. Aktuell werde noch keine neue Flüchtlingswelle in westlicher Richtung beobachtet.

Clements lobte die bisherige deutsche Unterstützung, besonders im Fall der Ukraine: "Deutschland ist unser zweitgrößter Sponsor, ein sehr großzügiger Partner." Dennoch sei das aktuelle Jahresprogramm für die Ukraine von umgerechnet gut 550 Millionen Euro kurz vor Ende des Jahres erst zu etwa 60 Prozent finanziert.

Etwas mehr als eine halbe Million der am meisten gefährdeten ukrainischen Binnenflüchtlinge wurden vor dem Winter mit einmalig bis zu umgerechnet 470 Euro pro Familie unterstützt. Das Winterprogramm sah auch den Kauf von Generatoren, Öfen und Thermosets für zerstörte Fenster vor.

Der russische Überfall auf die Ukraine vom Februar 2022 löste in Europa die größte Fluchtwelle seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Über 6,7 Millionen Ukrainer sind derzeit als Flüchtlinge vor allem in europäischen Staaten untergekommen. Die UNHCR schätzt die Zahl der Binnenflüchtlinge in der Ukraine auf gut 3,7 Millionen Menschen. Vor Kriegsbeginn lebten in der Ukraine mehr als 44 Millionen Menschen. Etwa ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets stehen derzeit unter russischer Kontrolle./ast/DP/mis