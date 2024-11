GNW-Adhoc: Spryker als führendes Unternehmen im Magic QuadrantT für digitalen Handel 2024 ausgezeichnet

^BERLIN und NEW YORK, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker (https://spryker.com/), die führende globale Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT- Commerce, wurde von Gartner® als führendes Unternehmen im Magic Quadrant(TM) für digitalen Handel 2024 ausgezeichnet. Spryker wird zum fünften Mal in Folge in den Gartner® Magic Quadrant(TM) für digitalen Handel aufgenommen. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten. ?Wir sind unglaublich stolz darauf, im Gartner Magic Quadrant für digitalen Handel als führendes Unternehmen anerkannt zu werden. Meiner Meinung nach bestätigt die Positionierung am weitesten außen auf der Achse ?Vollständigkeit der Vision" die Mission, die wir von Anfang an hatten - eine wirklich kombinierbare, erweiterbare und zukunftssichere Plattform für globale Unternehmen zu entwickeln", so Boris Lokschin, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Spryker. ?Auf dem heutigen volatilen Markt ist Agilität unverzichtbar, und wir glauben, dass die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, Unternehmen dabei helfen wird, Unsicherheit in Möglichkeiten zur Differenzierung umzuwandeln. Seit dem ersten Tag haben wir unsere Plattform mit Blick auf komplexe Geschäftsmodelle aufgebaut, sogar auf Code-Ebene, und ich glaube, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, Unternehmen zu befähigen, dem Wandel immer einen Schritt voraus zu sein." Marketplaces sind für Unternehmen in allen Branchen zu einem entscheidenden Faktor für Wachstum und betriebliche Effizienz geworden. Untersuchungen der Boston Consulting Group zeigen, dass B2B-Käufer dieses Modell für überlegen halten. Sie geben an, dass beim Online-Shopping acht ihrer zehn wichtigsten ?Bedürfnisse" durch Marketplaces besser erfüllt werden als durch traditionelle E-Commerce-Websites. Die Funktion ?Enterprise Marketplace" von Spryker ermöglicht Unternehmen, die ihre Marketplaces aufbauen oder erweitern, einen schnellen Start und eine einfache Skalierung, um profitableres Wachstum zu erzielen. Vor kurzem kündigte Spryker Produktaktualisierungen an, um die Enterprise Marketplace-Fähigkeit für die Händlererfahrung zu optimieren, eine entscheidende Beziehung, um den Erfolg des Marketplace sicherzustellen, sowie eine einzigartige Marketplace-Zahlungslösung, die auf Stripe Connect basiert. ?Wir glauben, dass Gartner Spryker aufgrund unseres unerschütterlichen Engagements, Unternehmen bei der schnellen Innovation und Skalierung zu unterstützen, als führend anerkannt hat - und das seit dem ersten Tag. Für Unternehmen, die ihre Strategie für den digitalen Handel aufbauen oder weiterentwickeln, sind Enterprise Marketplaces der Schlüssel zur Erschließung neuer Wachstumschancen", kommentierte Elena Leonova, Chief Product Officer bei Spryker. ?Durch die Optimierung von Abläufen und die Automatisierung wichtiger Prozesse erleichtert die Plattform von Spryker es Unternehmen, ihre Händler und Käufer miteinander zu verbinden, und sorgt so für ein effizienteres, ansprechenderes Markterlebnis für alle Beteiligten." Spryker investiert weiterhin in innovative Lösungen, die seinen Kunden mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz bieten, darunter neue KI-gestützte Tools für Geschäftsanwender und Entwickler. Die auf der Spryker EXCITE 2024 angekündigten neuen generativen KI-Tools (genAI) von Spryker für Entwickler - Spryker DevQA Assistant, Cypress E2E Assistant und K6 Performance Assistant - sind darauf ausgelegt, Entwicklungsprozesse zu optimieren, die Qualitätssicherung zu automatisieren und Leistungstests zu verbessern. Durch die Bereitstellung von Werkzeugen und Fähigkeiten, die Unternehmen für Wachstum und Innovation benötigen, stellt Spryker sicher, dass Unternehmen aller Branchen für den Erfolg in einem volatilen und wettbewerbsintensiven Markt gerüstet sind. Mark Wever, Global Chief Digital Officer bei STAUFF, einem führenden Hersteller von Komponenten und Lösungen für die Hydraulik und Fluidtechnik, und Spryker-Kunde, sagte: ?Mit Spryker haben wir uns für die richtige Technologie entschieden, die nicht nur die heutigen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt, sondern auch unsere digitalen Strategien zukunftssicher macht." Spryker setzt seine globale Expansion, insbesondere in Nordamerika, mit einer Reihe von kürzlich erfolgten Ernennungen von Führungskräften und Projektstarts in der Region fort. Das Unternehmen hat kürzlich wichtige Produktinnovationen (https://spryker.com/press-releases/fallproductrelease2024/) angekündigt, die eine effiziente Skalierung für globale Unternehmen ermöglichen, darunter Aktualisierungen seiner Marketplace- und KI-Funktionen. Darüber hinaus stärkt Spryker weiterhin sein globales Partner-Ökosystem, um eine schnellere Markteinführung und eine höhere betriebliche Effizienz für seine Kunden zu gewährleisten. Objektivität Haftungsausschluss Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Forschung aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Referenzen: *Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Mike Lowndes, Sandy Shen, Jason Daigler, Aditya Vasudevan, 6. November 2024. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Über Spryker Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Das benutzerfreundliche, kopflose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung während des gesamten digitalen Transformationsprozesses ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (https://spryker.com/). Folgen Sie Spryker auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spryker/?utm_source=Linkedin&utm_medium=Other& utm_campaign=2022_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20LinkedIn%20link) und X (https://twitter.com/sprysys?utm_source=Twitter&utm_medium=Other&utm_campaign=20 22_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20Twitter%20link). °