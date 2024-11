Zwei russische Drohnen in Moldau entdeckt

CHISINAU (dpa-AFX) - Nach dem Fund von zwei russischen Drohnen im Osten Moldaus hat die Führung in Chisinau gegen die Verletzung ihres Luftraums protestiert. Die zwei unbemannten Flugobjekte ohne Sprengsätze waren moldauischen Medienberichten zufolge nach den jüngsten russischen Drohnenangriffen gegen das Nachbarland Ukraine entdeckt worden. "Zwei russische Täuschungsdrohnen - mit denen die ukrainische Flugabwehr abgelenkt werden sollte - sind heute in Moldau abgestürzt und haben dabei das Leben von Moldauern gefährdet und unseren Luftraum verletzt", schrieb Außenminister Mihai Popsoi auf der Plattform X.

"Wir verurteilen diese aggressiven Übergriffe auf das Schärfste und bekräftigen unsere Verurteilung des brutalen Kriegs von Russland gegen die Ukraine", so Popsoi. Russische Drohnen sind in den vergangenen Monaten immer wieder in den Luftraum von Rumänien oder Moldau eingedrungen. Dabei handelt es sich meist um "Irrläufer", die entweder durch einen technischen Defekt oder durch Maßnahmen der ukrainischen Flugabwehr vom Kurs abgekommen sind.

Russland setzt zuletzt auch Täuschungsdrohnen ein, mit denen die Flugabwehr der Ukraine überlastet wird, da vom Boden aus nicht erkennbar ist, ob die unbemannten Flugkörper mit Sprengsätzen beladen sind oder nicht./cha/DP/he