Aktien Europa Schluss: Börsen nehmen Fahrt auf

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 legte am Montag um 1,07 Prozent auf 4.854,03 Punkte zu. Damit setzte sich für den Leitindex der Eurozone die Schaukelbörse der vergangenen Wochen zwischen etwa 4.800 und 5.000 Zählern fort. Während es an den US-Börsen weiter aufwärts geht, setzte sich an Europas Märkten zuletzt kein klarer Trend durch.

Die Besorgnis über die Auswirkungen der Handelspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf multinationale Unternehmen lasse ein wenig nach, konstatierte Marktexpertin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown. Das Augenmerk liege nun auf Chinas jüngstem Konjunkturprogramm. Neue Schuldenerleichterungen der dortigen Behörden verstärkten die positive Stimmung.

Der schweizerische Leitindex SMI stieg zum Wochenauftakt um 0,89 Prozent auf 11.902,79 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,65 Prozent auf 8.125,19 Punkte nach oben./bek/he