GNW-Adhoc: Concentrix wird auf dem Web Summit 2024 neue Erkenntnisse über KI und intelligente Erfahrungen teilen

^* Chris Caldwell, Präsident und CEO von Concentrix, spricht über den transformativen Einfluss von KI auf das Kundenerlebnis * Das Unternehmen präsentiert Spitzentechnologien am Stand 0404-16, FIL1 Pavillon 1 NEWARK, Kalifornien, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es auf dem Web Summit 2024 (https://websummit.com/), der weltweit führenden Technologiekonferenz in Lissabon, Portugal, vom 11. bis 14. November, neue Einblicke in die Frage geben wird, wie KI und intelligente Erfahrungen Branchen neu gestalten. Chris Caldwell, Präsident und CEO von Concentrix, wird am 14. November um 12 Uhr MEZ auf der Corporate Innovation Stage (Pavillon 4, Bühne 14) ein Kamingespräch zum Thema ?Why Customers Deserve More" (?Warum Kunden mehr verdienen") halten. In dieser Sitzung wird Herr Caldwell untersuchen, wie tiefere emotionale Bindungen zwischen Marken und Kunden durch KI gefördert werden können, wobei er das Gleichgewicht zwischen menschlichen und maschinellen Interaktionen hervorhebt. Experten von Concentrix werden die neuesten Fortschritte bei KI-gesteuerten Lösungen vorstellen. Ein Highlight wird der virtuelle Assistent iX Hello des Unternehmens sein, der GenAI-gestützte Funktionen vorstellt, die vollständig anpassbar sind und innerhalb weniger Tage ohne Programmierung eingesetzt werden können. Dies steigert die Effizienz im Betrieb und in der Kundenbindung erheblich. Sie finden uns am Stand 0404-16, FIL1 Pavilion 1. Die Teilnehmer der Veranstaltung sind auch eingeladen, an der exklusiven Veranstaltung ?Into the Future" (?In die Zukunft") teilzunehmen, bei der die neuesten Technologien des Unternehmens vorgestellt werden und die Gelegenheit besteht, direkt mit Führungskräften von Concentrix zu interagieren. Die Veranstaltung findet am 13. November von 17:30 bis 19:30 Uhr MEZ im Büro von Concentrix in Lissabon, Parque das Nações, statt. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte: https://www.concentrix.com/events/web-summit-into-the-future/ Medienvertreter und Branchenanalysten, die sich für die innovativen intelligenten Experience-Technologien und Ansätze für Kundenlösungen von Concentrix interessieren, werden gebeten, sich unter media@concentrix.com (mailto:media@concentrix.com) zu melden, um ein Briefing mit Experten des Unternehmens zu vereinbaren. Weitere Informationen über die Teilnahme von Concentrix am Web Summit finden Sie unter: https://www.concentrix.com/events/web-summit-2024/ Über uns: Erleben Sie die Kraft von Concentrix Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein Fortune?500(®) Unternehmen, ist der weltweit führende Anbieter von Technologie und Dienstleistungen, der die besten Marken der Welt antreibt, heute und in Zukunft. Wir sind menschenzentriert, technologiegetrieben, intelligenzgesteuert. Jeden Tag entwerfen, entwickeln und realisieren wir vollständig integrierte End-to-End-Lösungen in kürzester Zeit und in großem Umfang für das gesamte Unternehmen und helfen so mehr als 2.000 Kunden bei der Lösung ihrer anspruchsvollsten geschäftlichen Herausforderungen. Ganz gleich, ob es um die Schaffung ungeahnter Markenerlebnisse, die Entwicklung und Skalierung sicherer KI-Technologien oder den Betrieb digitaler Lösungen mit globaler Konsistenz und Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten geht: Wir haben alles im Griff. Wir haben uns dazu verschrieben, die Vernetzung, die Interaktion und das Wachstum der Unternehmen zu verändern. Unser Ziel ist es, Erfolg neu zu definieren. Wir bieten ungeahnte Ergebnisse in allen wichtigen vertikalen Bereichen in über 70 Ländern. Praktisch überall. Besuchen Sie concentrix.com (http://www.concentrix.com/), um mehr zu erfahren. Von Fortune © 2024 Fortune Media IP Limited.? 