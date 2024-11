GNW-Adhoc: EBC Financial Group registriert Marke in Chile und stärkt damit lateinamerikanische Präsenz

^SANTIAGO, Chile, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC)

freut sich, die erfolgreiche Eintragung ihrer Marke in Chile bekanntzugeben. Dies ist ein Meilenstein, der die Präsenz der EBC in Lateinamerika stärkt und ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Marktexpansion und den Anlegerschutz unterstreicht. Dieser strategische Schritt spiegelt das Engagement der EBC wider, die Markenintegrität zu wahren und eine vertrauenswürdige Präsenz in einem der dynamischsten Finanzmärkte Südamerikas aufzubauen. Ausweitung des Einflusses der EBC in Lateinamerika Chiles schnell wachsender Devisenmarkt und seine jüngsten regulatorischen Verbesserungen machen es zu einer wichtigen Region für die Expansion der EBC. Die Financial Market Commission (CMF), Chiles wichtigste Regulierungsbehörde, hat strengere Richtlinien für das Marktverhalten eingeführt und das Finanzsystem des Landes umgestaltet, um von finanziellem Fehlverhalten abzuschrecken und die Verantwortlichkeit zu verbessern. Dank des zunehmenden Anlegerschutzes und der höheren Transparenzstandards hat sich Chile zu einem Zentrum für verantwortungsvollen Finanzhandel entwickelt. Die Markeneintragung der EBC ist eine wichtige Maßnahme zum Schutz ihres geistigen Eigentums auf einem sich rasch entwickelnden Markt. Chile arbeitet daran, höhere Standards für finanzielle Integrität durchzusetzen und sich als Modell für die Regulierung in der Region zu etablieren. Die Bemühungen der EBC, ihre Markenpräsenz zu sichern, stehen im Einklang mit den allgemeinen Erwartungen der Branche an operative Transparenz und den Schutz des geistigen Eigentums in Lateinamerika. Die Einführung dieses Markenschutzes in Chile stellt einen Anker für die laufende Expansion der EBC in der gesamten Region dar, in der sich die Regulierungsbehörden zunehmend auf die Verbesserung der Marktsicherheit konzentrieren. Während die EBC ihre Präsenz ausbaut, schützt diese formale Markenanerkennung nicht nur vor Rechtsverletzungen in Chile, sondern unterstützt auch das Ziel des Unternehmens, Kunden in Lateinamerika verantwortungsvoll zu bedienen. Diese Grundlage unterstützt die breiter angelegte Strategie der EBC, die aktiv daran arbeitet, ähnliche Schutzmaßnahmen in anderen lateinamerikanischen Ländern durchzusetzen. Diese Schritte stellen sicher, dass die EBC auch weiterhin eine anerkannte, vertrauenswürdige Präsenz sein wird, wenn die Finanzregulierungslandschaft in der Region reift. Förderung von Anlegern in LATAM durch Finanzwissen und praktische Schulungen Das Engagement der EBC zur Unterstützung lateinamerikanischer Investoren geht über die Sicherung des Rechtsschutzes hinaus. Kürzlich veranstaltete die EBC eine Reihe von Handelsseminaren in den wichtigsten LATAM-Märkten, darunter Kolumbien, Mexiko, Chile und Argentinien, mit dem Ziel, sowohl neuen als auch erfahrenen Anlegern fortgeschrittene Handelskenntnisse und strategische Einsichten zu vermitteln. Bei diesen Seminaren gaben die erfahrenen Händler der EBC wichtige Ratschläge zu Themen wie fundamentale und technische Analyse, Handelspsychologie und effektive Strategieumsetzung - neben Live-Demonstrationen der EBC-Plattform und Tools zur Verbesserung der Handelsentscheidungen. Diese Initiative steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel des EBC, ein globales Netzwerk zu fördern, das Händler mit Branchenexperten verbindet und ihnen eine systematische Finanzausbildung bietet, damit sie sich auf komplexen Märkten sicher bewegen können. Der Schwerpunkt der EBC auf der Beherrschung des Handels spiegelt ihr Engagement für den Aufbau einer Gemeinschaft wider, in der die Anleger Zugang zu den Ressourcen und Instrumenten haben, die sie benötigen, um ihr Potenzial in einem strukturierten, unterstützenden Umfeld auszuschöpfen. Globale Partnerschaften und Bildungsinitiativen Neben ihrer Expansion in Lateinamerika fördert die EBC Financial Group ihr globales Engagement durch strategische Partnerschaften und Bildungsarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford sponsert die EBC weiterhin die Reihe ?What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun), in der gezeigt wird, wie die Wirtschaftswissenschaften Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt bieten können. Mit einer bevorstehenden Folge über Makroökonomie und Klima, die am 14. November 2024 am Christ Church College in Oxford stattfinden soll, setzt sich die EBC für die Unterstützung von Initiativen ein, die das Engagement der Gemeinschaft und den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und Informationslücken durch öffentliche Bildung schließen, um eine nachhaltige, wissensbasierte Gesellschaft zu fördern. Die EBC ist auch der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona. Diese 3,5- jährige Partnerschaft, die im April 2024 begann, erstreckt sich über den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika und verbindet das Engagement der EBC für Transparenz und Anlegerschutz mit den Werten des FC Barcelona wie Respekt, Ehrgeiz und gesellschaftlichem Einfluss. Die Präsenz der EBC auf der LaLiga-Bühne hat bei hochkarätigen Spielen in Märkten wie dem Großraum China zu einer erheblichen Sichtbarkeit geführt und die Marke mit verschiedenen Zielgruppen in wichtigen globalen Regionen verbunden. Dies stärkt den Bekanntheitsgrad der EBC in der Sportgemeinschaft und unterstreicht ihr Engagement, die Welt der Finanzen und des Sports miteinander zu verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit einem weltweit anerkannten Verein wie dem FC Barcelona stärkt die EBC ihre Präsenz bei neuen Zielgruppen und unterstützt ihre Mission, mit Fans und Händlern weltweit in Kontakt zu treten. Wachstum einer globalen Marke in entwickelten und aufstrebenden Märkten Mit der Eintragung ihrer Marke in Chile ist die EBC Financial Group bereit für eine weitere globale Expansion und bleibt ihrer Mission treu, zuverlässige, effiziente und wettbewerbsfähige Finanzdienstleistungen anzubieten. Bis heute hat die EBC Financial Group Markenregistrierungen in mehreren Schlüsselmärkten erhalten, darunter in Hongkong, Taiwan, dem Vereinigten Königreich, Indonesien, Malaysia, Indien, Japan, Singapur, Chile und Peru. Dieser Erfolg in Lateinamerika stärkt die globale Markenpräsenz der EBC und gewährleistet, dass die Kunden weltweit von den höchsten Standards finanzieller Integrität profitieren. Weitere Informationen über die EBC finden Sie unter: https://www.ebc.com. Über die EBC Financial Group Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Finanzdistrikt von London gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzmaklerdienste, Vermögensverwaltung und umfassende Investitionslösungen umfasst. Die EBC hat sich schnell als globales Maklerunternehmen etabliert und ist an wichtigen Finanzplätzen wie London, Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney, den Cayman Islands und in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien stark vertreten. Die EBC bedient einen vielfältigen Kundenstamm aus Einzelhändlern, professionellen und institutionellen Investoren weltweit. Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, führende ethische Standards und internationale Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert. Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient. Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer Kampagne der Stiftung der Vereinten Nationen zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe ?What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern. https://www.ebc.com/ Medienkontakt: Alya Amani Global PR Executive (LATAM) alya.amani@ebc.com (mailto:alya.amani@ebc.com) Savitha Ravindran Global Public Relations Manager (EMEA, LATAM) savitha.ravindran@ebc.com (mailto:savitha.ravindran@ebc.com) Chyna Elvina Global Public Relations Manager (APAC, LATAM) chyna.elvina@ebc.com (mailto:chyna.elvina@ebc.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07827f44- 71ac-4727-9355-1b590de13f62/de °