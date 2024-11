Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Attacken auf Maccabifans in Amsterdam

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Attacken auf Maccabifans in Amsterdam:

"Knapp 80 Jahre nach Ende der Schoa greift in Europa wieder Angst um sich. Viele der scheinbar so weltoffenen "propalästinensischen" Anhänger nehmen diese Angst offenbar in Kauf. Das ist beschämend. Denn gleich, wo jemand sich politisch im Nahostkonflikt verortet, eine Rechtfertigung für Gewalt in Europa darf daraus nicht resultieren."/yyzz/DP/he