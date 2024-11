Aktien New York: Atempause nach Trump-Rally

Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten ist am Dienstag zunächst Ruhe eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial und auch die anderen großen Börsenbarometer verzeichneten zur Eröffnung moderate Aufschläge. Der Dow hatte in den vergangenen sechs Handelstagen um rund 6 Prozent zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht.

Im frühen Handel lag der Dow mit 0,25 Prozent im Plus bei 44.403 Zählern. Der 500 Aktien umfassende S&P 500 notierte mit 6.006 Punkten um 0,10 Prozent höher. Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit 21.112 Zählern quasi auf der Stelle.