DAX-FLASH: Dax im Minus erwartet - Schwankungen halten an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag einen Teil seiner Gewinne vom Vortag abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,79 Prozent tiefer auf 19.295 Punkten.

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Bruch der Ampel-Koalition in Deutschland sind die Schwankungen am deutschen Aktienmarkt etwas größer geworden. Mit der Rückkehr von Trump ins Weiße Haus sind Unsicherheiten für die deutsche und europäische Wirtschaft verbunden, mit den anstehenden Neuwahlen in Deutschland wächst hingegen die Hoffnung auf einen Neuanfang hierzulande.

Hatte sich der Dax am Vortag zeitweise seinem Rekordhoch bei rund 19.675 Zählern genähert, legt er am Dienstag nun wieder den Rückwärtsgang ein. In den USA waren die Börsen am Montag erneut so hoch gestiegen wie nie, hatten dann aber an Schwung verloren.

"Während in den USA die Hausse intakt ist, kämpft der deutsche Leitindex weiter mit Widerständen", schrieb am Morgen der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Gleichzeitig sei der Index aber auch mit einem guten Absicherungspuffer nach unten ausgestattet./ajx/jha/