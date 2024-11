EQS-News: Capcora berät Terra One beim Verkauf eines 310 MW BESS-Portfolios in Deutschland an CCI

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Capcora berät Terra One beim Verkauf eines 310 MW BESS-Portfolios in Deutschland an CCI



12.11.2024 / 11:00 CET/CEST

Terra One Climate Solutions GmbH (Terra One), ein Pionier im Bereich netzgebundener Batteriespeichersysteme (BESS) in Deutschland, hat eine Vereinbarung über den Verkauf eines 310 MW Portfolios von Projektrechten für „stand alone“ Batteriespeicher in Deutschland an Castleton Commodities International LLC (CCI), einem globalen Energiehandelsunternehmen und Infrastrukturinvestor, bekannt gegeben. Capcora unterstützte den Verkäufer als exklusiver M&A-Berater bei dieser Transaktion. Die Transaktion stellt einen Meilenstein auf dem noch jungen BESS-Markt in Deutschland dar und zählt zu den ersten grenzüberschreitenden Transaktionen in diesem aufstrebenden Sektor.



Das Portfolio umfasst 310 MW baureife und fortgeschrittene Projekte, die strategisch darauf ausgerichtet sind, Deutschlands Ziele im Bereich erneuerbare Energien zu unterstützen, indem sie die Netzstabilität verbessern und die erforderliche Flexibilität für ein nachhaltiges Stromnetz bieten. CCI wird diese Anlagen über seine Tochtergesellschaft S4 Energy BV bauen, besitzen und betreiben.



Großflächige Batteriespeichersysteme ermöglichen die kontinuierliche Versorgung mit Erneuerbaren Energien und sind daher ein entscheidender Bestandteil der Energiewende. Laut Fraunhofer ISE benötigt allein Deutschland bis 2040 eine Speicherkapazität von 178 GWh, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Bis Ende 2022 waren weniger als 2 GWh installiert.



Terra One unterstützt diese Ziele direkt mit einer Projektpipeline von über 400 Projekten und einer Gesamtkapazität von mehr als 80 GWh, was das Bestreben unterstreicht, einer der Top-3-Anbieter für flexible Energie in Europa zu werden. Derzeit baut Terra One mehrere BESS-Projekte in ganz Deutschland und ist aktiv am Strommarkt über seine eigene algorithmische Handelsplattform beteiligt.



Thomas Antonioli, Mitbegründer und Finanzvorstand von Terra One, sagt: „Die Partnerschaft mit CCI, einem etablierten Akteur auf dem Energiemarkt, bringt unseren Stakeholdern einen erheblichen Mehrwert. Diese Zusammenarbeit nutzt die umfassende Markterfahrung von CCI und unseren innovativen Ansatz. Wir werden die Erlöse für den Bau mehrerer hundert Megawattstunden unserer eigenen BESS-Projekte verwenden, die wir über unsere firmeneigene Optimierungsplattform betreiben werden.“



Mohit Singh, Principal im European Principal Investments Team von CCI, sagt: „Diese Transaktion unterstreicht unsere Überzeugung in den Sektor und unser festes Vertrauen darauf, dass Batteriespeicher eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der deutschen Dekarbonisierungsziele spielen müssen.“



Henning Prigge, Direktor bei Capcora, sagte: „Diese Partnerschaft verdeutlicht die wachsende Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung des europäischen BESS-Marktes.“



Terra One wurde von Baker McKenzie (rechtlich) und EY (steuerlich) beraten, während Capcora als M&A-Berater auf der Verkäuferseite fungierte.



Über Castleton Commodities International LLC

CCI ist ein globaler Energiehändler mit integrierten Geschäftsbereichen, die sich auf die Vermarktung, den Vertrieb und den Handel von Rohstoffen sowie den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von rohstoffbezogenen Infrastrukturanlagen konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cci.com



Über S4 Energy

S4 Energy entwickelt, baut, besitzt und betreibt netzgebundene Batteriespeichersysteme. Wir helfen Energieerzeugern, Netzbetreibern und Endverbrauchern, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren und die vorhandene Infrastruktur optimal zu nutzen. Unsere Mission ist es, das Stromnetz widerstandsfähiger und flexibler zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.s4-energy.com



Über Terra One

Terra One ist ein führender Akteur im Bereich großflächiger Batteriespeicher in Deutschland und unterstützt seit 2022 die Zuverlässigkeit erneuerbarer Energien. Mit einer Projektpipeline von über 400 Projekten und einer Gesamtkapazität von 80 GWh zielt Terra One darauf ab, die ambitionierten Speicheranforderungen der Energiewende zu erfüllen. Der innovative Ansatz des Unternehmens umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von der Entwicklung bis zum Betrieb, und nutzt eine KI-gestützte Handelsplattform, um Renditen über dem Marktdurchschnitt zu erzielen. Das von Tony Schumacher und Thomas Antonioli in Berlin gegründete Team von Terra One bringt Fachwissen aus Top-Unternehmen wie Baywa.re, Nextera Energy, Engie, Statkraft und Next Kraftwerke mit.

www.terra.one



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

