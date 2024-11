Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Trump/Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Trump/Ukraine:

"Trump warnt Putin: Diese Schlagzeile ging um den Globus. Der angehende US-Präsident hatte dem russischen Staatschef am Telefon geraten, den Ukrainekrieg nicht eskalieren zu lassen - und ihn dabei auch auf die Präsenz amerikanischer Truppen in Europa hingewiesen. So berichtet es die "Washington Post" unter Hinweis auf Vertraute von Trump. Die Mahnung hallt inzwischen weltweit nach. Es ist, als habe jemand auf einen Gong gehauen. Trump warnt Putin? Wann ist der russische Kriegsherr zuletzt von jemandem aus dem Westen in so selbstbewusster Weise angesprochen worden? Monatelang war es Putin, der den Westen gewarnt hat. Trump dreht den Spieß um. All dies deutet noch auf keine ausgereifte Strategie des künftigen US-Präsidenten. Was immer sich Trump für die Ukraine überlegt hat, kann, wenn es schiefgeht, furchtbar enden. Sichtbar wird aber, dass Trumps Witterung als globales "political animal" noch funktioniert. Trump will im Ukraine-Konflikt nicht schwach aussehen. Ist jemand überrascht?"