Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Lehren aus Donald Trumps Sieg

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lehren aus Donald Trumps Sieg:

"Nach der Trump- ist vor der Neuwahl im Bund. Alle Parteien wären gut beraten, die US-Wahl genau zu analysieren. Aller rassistischer Rhetorik zum Trotz haben auch Schwarze und Latinos Trump gewählt. Klasse trumpfte bei der Wahlentscheidung im ethnisch diversen Amerika sogar die Hautfarbe. Wie gut der Republikaner bei den Arbeitern ankommt, dürfte auch die von Trump begeisterte AfD freuen. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben knapp die Hälfte der Arbeitnehmer die Rechten gewählt. Die Kaufkraft nahm fast überall in den USA trotz guter Lohnentwicklung ab. Trump sprach viel darüber. Und Harris? Konzentrierte sich vor allem darauf, Trump als Gefahr für die Demokratie darzustellen - ein fataler Fehler, komplett an den Bedürfnissen der Wähler vorbei."/yyzz/DP/ngu