Aktien Europa Schluss: Konjunktursorgen verhindern Kurserholung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Überwiegend leichte Kursverluste haben am Mittwoch das Bild an den europäischen Aktienmärkten geprägt. Sorgen um die Konjunktur verhinderten eine Erholung nach den herben Verlusten am Vortag. Der EuroStoxx 50 schloss 0,09 Prozent im Minus bei 4.740,34 Punkten. Er fiel zeitweilig auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten, konnte die Verluste anschließend aber eindämmen. Vom Hoch von Ende September bei über 5.000 Zählern hat der Eurozonen-Leitindex mittlerweile 6,5 Prozent eingebüßt.

Die Konjunktursorgen der Investoren spiegelten sich auf dem Sektortableau wider: Zu den größten Verlierern zählten mit den Sektoren Technologie, Automobilbau und Bau die Aktien der stark von der Konjunktur abhängigen Unternehmen.

In Zürich ging der schweizerische Leitindex SMI mit minus 0,07 Prozent auf 11.703,81 Zähler aus dem Handel. In London schloss der FTSE 100 0,06 Prozent im Plus bei 8.030,33 Punkten./bek/he