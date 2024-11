Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung nach wechselhaftem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Hin und Her zum Wochenstart ist der Dax am Mittwoch kaum verändert ins Rennen gegangen. In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent nach auf 19.017 Punkte. Am Montag hatte er sich noch an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen und war dann tags zuvor fast auf 19.000 Punkte abgesackt. Der

MDax sank zur Wochenmitte um fast 0,4 Prozent auf 26.355 Punkte und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 büßte 0,3 Prozent ein.

Im Zuge der Berichtssaison steht am Mittwoch zunächst der Dax-Highflyer Siemens Energy mit weiteren Rekordkursen im Fokus. Die Münchner haben ihre Mittelfristziele erhöht. Mit Blick darauf hielt der Analyst Akash Gupta von der Investmentbank JPMorgan die Papiere trotz ihres Rekordlaufs noch nicht für allzu teuer. Nun schossen sie um weitere 15 Prozent nach oben. Auf Jahressicht haben sie 263 Prozent gewonnen.

Am frühen Nachmittag werden dann die US-Verbraucherpreise kritisch beäugt. "Diese werden mit Spannung erwartet, denn die US-Notenbank hat die Entwicklung der Leitzinsen in den kommenden Monaten mit den Perspektiven für Inflation und Beschäftigung verknüpft", erklärten die Experten der Landesbank Helaba./ag/mis