EQS-News: Italienische Aktien attraktiv bewertet: 'GBC Italian Champions' Studie 2024 stellt 13 vielversprechende Unternehmen vor

Italienische Aktien attraktiv bewertet: 'GBC Italian Champions' Studie 2024 stellt 13 vielversprechende Unternehmen vor



13.11.2024

CORPORATE NEWS

Italienische Aktien attraktiv bewertet: "GBC Italian Champions" Studie 2024 stellt 13 vielversprechende Unternehmen vor



Italienische Aktien mit attraktiver Bewertung im europäischen Vergleich

Themenstudie "GBC Italian Champions" stellt 13 aussichtsreiche Unternehmen vor

6 italienische Unternehmen aus der Studie präsentieren auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz (13. und 14. November 2024)



Augsburg, 13. November 2024: Der Trend ist eindeutig: Während in Deutschland die Zahl der Börsengänge seit Jahren stagniert - 2023 gab es nur drei Neuemissionen im regulierten Markt - verzeichnet der italienische Kapitalmarkt eine deutliche Belebung. Allein im vergangenen Jahr gingen 18 Unternehmen an die Mailänder Börse. Die Studie hebt hervor, dass italienische Aktien attraktive Bewertungen und Anlagechancen bieten, die durch strukturelle Vorteile wie Mehrfachstimmrechte und steuerliche Anreize unterstützt werden. Der italienische Kapitalmarkt ist geprägt von einer Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen, die mehr als 80 % des Marktes ausmachen.



Für deutsche Anleger lohnt sich ein Blick auf den italienischen Markt. Die bankenunabhängige GBC AG hat sich im Rahmen der Themenstudie GBC Italian Champions" intensiv mit dem italienischen Kapitalmarkt beschäftigt und 13 interessante Small- und Midcaps identifiziert, die eine Marktkapitalisierung von 32 Mio. EUR bis 5,3 Mrd. EUR aufweisen und eine breite Branchendiversifikation bieten.



Die "GBC Italian Champions" Studie 2024 umfasst Analysen zu folgenden Unternehmen: B&C Speakers S.p.A. (IT0001268561), Banca Ifis S.p.A. (IT0003188064), Cembre S.p.A. (IT0001128047), Energy S.p.A. (IT0005500712), Franchetti S.p.A. (IT0005508574), IDNTT SA (CH1118852594), Lindbergh S.p.A. (IT0005469272), Redfish Longterm Capital S.p.A. (IT0005329815), Reply S.p.A. (IT0005282865), Sanlorenzo S.p.A. (IT0003549422), Solid World Group S.p.A. (IT0005497893), Somec S.p.A. (IT0005329815), und Zignago Vetro S.p.A. (IT0004171440).



Die vollständige Analyse ist zum kostenlosen Download verfügbar:

Deutsche Studien-Version: http://www.more-ir.de/d/31281.pdf

Englische Studien-Version: http://www.more-ir.de/d/31283.pdf



Terminhinweis: Von den analysierten Unternehmen werden Lindbergh, Franchetti, Energy, RedFish Lonterm Capital, Somec und Solid World an der 38. MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (13. und 14. November 2024) teilnehmen und sich Investoren aus dem deutschsprachigen Raum präsentieren. Weitere Informationen unter (www.mkk-konferenz.de)



SAVE THE DATE GBC Investorenkonferenzen 2024/2025

GBC Investors Dinner am 25. November 2024 im Ivory Club, Frankfurt

13. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 4. Dezember 2024, online

39. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2./3. April 2025, München

14. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 25. Februar 2025, Online

15. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 21. Mai 2025, Online

4. Zürcher Investorentag am 24. September 2025, Zürich

16. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 8. Oktober 2025, Online

40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025, München

17. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 3. Dezember 2025, Online

Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Research & Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den Mittelstand. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzierungs- und Kapitalmarktberatung, Unternehmensanalysen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt das Leistungsspektrum um Corporate Finance-Dienstleistungen.



Kontakt:

GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

www.mkk-konferenz.de

www.ii-forum.com

