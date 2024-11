Paribu kündigt digitalen Vermögensverwahrungsdienst für institutionelle Kunden weltweit an

EQS-Media / 13.11.2024 / 13:23 CET/CEST





Seit 2017 hat Türkiyes führendes Krypto-Asset-Technologieunternehmen Paribu 7 Millionen Nutzer bedient. Mit der Einführung von Paribu Custody bietet es nun institutionellen Kunden weltweit eine sichere Verwahrung und Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die internationalen Standards entspricht.

ISTANBUL — Paribu, Türkiyes Pionierunternehmen im Bereich Krypto-Assets, hat seinen neuen Service Paribu Custody angekündigt, der die Verwahrung und Verwaltung digitaler Vermögenswerte für institutionelle Kunden weltweit anbietet.

Mit unabhängigen Wallets und einer sicheren, durchgängigen Infrastruktur wird Paribu Custody eine Vielzahl von Organisationen bedienen – darunter Banken, Finanzinstitute, Kryptowährungsbörsen, dezentrale Finanzunternehmen und auf Blockchain spezialisierte Start-ups –, die ihre digitalen Vermögenswerte sicher speichern und selbst verwalten möchten.

Einzigartige Verwahrungsinfrastruktur

Paribu wurde 2017 gegründet und bietet seinen 7 Millionen Nutzern schnelle, einfache und sichere Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen an. Das Unternehmen betreibt neben seiner Handelsplattform für Krypto-Vermögenswerte eine eingetragene Verwahrgesellschaft in der Türkiye. Mit Paribu Custody bietet es nun institutionellen Kunden weltweit Verwahrdienstleistungen für digitale Vermögenswerte an.

Cem Sağlam, Institutional Sales and Business Development Manager bei Paribu, kommentierte: „Unser Service wurde von den erfahrenen Ingenieuren und dem Softwareteam von Paribu entwickelt und setzt den Standard für die Sicherheit bei der Verwahrung digitaler Vermögenswerte in der Türkiye, wodurch Paribu in diesem Bereich unübertroffen ist. Unsere firmeneigene ColdShield®-Technologie positioniert Paribu Custody vor der globalen Konkurrenz.“



Absolute Sicherheit mit mehrschichtiger Sicherheitsarchitektur

Die ColdShield®-Technologie von Paribu, die die Technologien MPC (Multi-Party Computation), SGX (Software Guard Extensions) und HSM (Hardware Security Module) integriert, teilt die privaten Schlüssel der Kunden in mehrere Fragmente auf und verteilt sie sicher an verschiedene Parteien. Diese verteilten Schlüsselteile werden in einer vollständig isolierten Umgebung gespeichert, wodurch sichergestellt wird, dass keine Einzelperson oder Organisation auf den vollständigen privaten Schlüssel zugreifen kann.

Mit einer mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur verhindert die ColdShield®-Technologie, dass Fragmente privater Schlüssel wieder zusammengesetzt werden, selbst während der Übertragung. Dieses Design ermöglicht es jeder Partei, Teilsignaturen unabhängig voneinander zu generieren, wodurch Single-Point-of-Failure-Risiken (SPoF) eliminiert werden und Kunden das höchste Maß an Sicherheit für ihre Vermögenswerte erhalten.

Cem Sağlam hebt hervor, dass Paribu Custody sogar globale Standards vorantreibt und die Möglichkeit bietet, Wallets in primäre und Proxy-Wallets zu unterteilen, wodurch verschiedene Anforderungen an die Speicherung von Vermögenswerten mit Optionen für kalte, heiße und warme Speicherung erfüllt werden.

Alle Plattformprozesse sind über APIs automatisierbar. Darüber hinaus ermöglicht der Staking-Service Organisationen die nahtlose Durchführung von Staking-Vorgängen für Krypto-Assets, ohne dass eine technische Integration erforderlich ist. Jeder Prozess kann über die mobile Paribu Custody-Anwendung verwaltet werden, sodass Sie die vollständige Kontrolle über jeden Schritt haben – von der Transaktionsinitiierung bis zur endgültigen Genehmigung der Unterschrift.

Ermöglicht die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und reduziert das Betriebsrisiko

Paribu Custody ermöglicht es Organisationen, die Compliance-Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über eine einzige Schnittstelle zu optimieren und unterstützt so robuste Prozesse zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Für alle Kunden werden umfassende KYB-Verfahren (Know Your Business) durchgeführt, die die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherstellen und eine sichere Betriebsumgebung fördern.

Banken und Finanzinstitute können ihr Angebot an Krypto-Vermögenswerten diversifizieren, indem sie die sicheren Lösungen von Paribu Custody für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte nutzen. Handelsplattformen für Kryptowährungen profitieren von einer sicheren, konformen Aufbewahrung von Kundengeldern, während DeFi-Organisationen die Sicherheit von Vermögenswerten erhöhen und Risiken intelligenter Verträge reduzieren können. Blockchain-Startups können durch die sichere Aufbewahrung von Anlegervermögen operative Risiken mindern und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen.

Paribu Custody ist darauf ausgelegt, digitale Vermögenswerte für die heutigen Bedürfnisse sicher zu verwahren. Mit Blick auf die Zukunft wird es für die sichere Verwaltung von tokenisierten realen Vermögenswerten (RWA) wie Immobilien, handelbaren Wertpapieren, offiziellen Dokumenten, Veranstaltungstickets und Kunstwerken entwickelt und bietet durchgängige Sicherheit auf Unternehmensebene.

Cem Sağlam schloss: „Paribu, der Entwickler des ersten unabhängigen Blockchain-Projekts von Türkiye und der aktuelle Vorreiter bei Sicherheitsstandards für die Verwahrung von Krypto-Vermögenswerten, wird auch weiterhin die Welt von morgen gestalten.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.paribu.com/custody.

Über Paribu

Paribu wurde 2017 gegründet und ist das Pionierunternehmen von Türkiye im Bereich Technologie und die führende Plattform für den Austausch von Kryptowährungen. Über seine rund um die Uhr verfügbare Kundenerfahrungs-Geschäftseinheit bietet Paribu über 7 Millionen Benutzern schnelle, einfache und sichere Kryptowährungsdienste an. Als Entwickler des ersten unabhängigen Blockchain-Projekts von Türkiye unterstützt Paribu auch verschiedene Ökosystemprojekte durch finanzielle und technologische Investitionen. Paribu fördert nicht nur das Bewusstsein für Blockchain, sondern trägt auch aktiv zur Zukunft bei, indem es sich in Initiativen in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Bildung engagiert. Paribu teilt zuverlässige Brancheneinblicke und veröffentlicht Inhalte auf seiner Plattform ParibuLog.

Kontakt:

Cem Saglam

cem.saglam@paribu.com

Emittent/Herausgeber: Paribu

Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.