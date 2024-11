Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Wahltermin 23. Februar

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wahltermin 23. Februar:

"Na also, geht doch. Am 23. Februar werden die Deutschen an die Wahlurnen gerufen, also einen Monat früher, als es der Kanzler zunächst vorgeschlagen hatte. Das ist ein guter Kompromiss, der einerseits der Notwendigkeit nach einem möglichst schnellen Neustart Rechnung trägt und den Parteien andererseits genug Zeit lässt, ihre Kandidaten zu bestimmen und den Wahlkampf vorzubereiten. Sogar die besorgte Bundeswahlleiterin glaubt nun ausreichend Zeit zu haben, den deutschen und befreundeten ausländischen Markt nach Papiervorräten für die Stimmzettel abzugrasen. Der Wahlkampf verspricht hart und heftig zu werden, nach dem Rosenkrieg in der zerbrochenen Ampel vielleicht sogar schmutzig. Den Ton hat der Kanzler mit seiner wütenden Abrechnung mit FDP-Chef Lindner gesetzt. Ob er allerdings auch der Kandidat sein wird, mit dem die SPD in die Wahlschlacht zieht, ist noch nicht ausgemacht."/yyzz/DP/ngu